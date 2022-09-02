Стрілянина на "Південмаші": слідство розглядає три версії злочину

Тоді п'ятеро людей загинули та стільки ж отримали поранення. Підозрюваним є нацгвардієць Артемій Рябчук.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на Держбюро розслідувань.

Серед версій слідства:

позастатутні відносини;

психологічні відхилення підозрюваного;

доручення іноземних спецслужб, недержавних організацій, приватних осіб з метою дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні тощо.

Зокрема, під час відпрацювання третьої версії представники СБУ встановили факт відвідування підозрюваним Росії у 2019 році, де він перебував 2 тижні.

Керівник ДБР Олексій Сухачов зазначив, що основною версією слідства є вчинення злочину через нестатутні відносини. Раніше заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що в частині № 3021, де служив Рябчук, було проведено анонімне анкетування й уже встановлені факти позастатутних відносин.

Що розповів підозрюваний під час допиту?

За словами керівника ДБР Олексія Сухачова, під час першочергового допиту підозрюваний пояснив, що вчинив злочин через позастатутних відносин - психологічного впливу на нього з боку солдатів старшого призову. Такий вплив тривав із кінця листопада 2021 року та до моменту вчинення злочину.

"Це виявлялося в систематичному зневажливому ставленні до підозрюваного та цькуванні його, через повідомлення ним командирам про порушення статуту військовослужбовцями під час несення служби, примушуваннями старослужбовців до виконання підозрюваним робіт з прибирання приміщень під час відпочинку у складі караулу, що приводило до знесилення його організму", - зазначили в ДБР.

Також підозрюваний пояснив, що безпосередньо під час вчинення злочину він "перебував у такому емоційному стані як затьмарення свідомості, злості, що обмежувало його усвідомлення тим діям, які він вчиняв".

Водночас, за словами Сухачова, підозрюваний заперечив застосування до нього фізичного насильства, також під час перевірки на його тілі не виявили тілесних ушкоджень.

Уся ця інформація буде перевірятися під час проведення психіатричної експертизи. Раніше підозрюваний Рябчук змінив адвокатів та відмовився від наданих показів.

Нагадаємо, що комісія Міністерства внутрішніх справ, що розслідує першопричини стрілянини на заводі "Південмаш", виявила порушення у військовій частині, де служив нацгвардієць Артемій Рябчук. Він є підозрюваним у стрілянині.