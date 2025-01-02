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CУСПІЛЬСТВО

Стрілянина в центрі Чорногорії: нападник убив 10 людей у барі та на вулиці

02 січня 2025, 08:17
Стрілянина в центрі Чорногорії: нападник убив 10 людей у барі та на вулиці
Фото: TROPICANA
Серед вбитих злочинцем - двоє дітей.

У середу, 1 січня, в центрі міста Цетіне в Чорногорії чоловік відкрив вогонь у барі, а потім вийшов на вулицю і почав стріляти в перехожих. У результаті є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє Deutsche Welleі The Washington Post.

DW пише, що стрілянині передувала бійка в ресторані. Причиною став звичайний побутовий конфлікт.

За словами міністра внутрішніх справ країни Данила Сарановича, унаслідок того, що трапилося, загинуло щонайменше 10 осіб, ще кілька поранено.

WP доповнює слова міністра, написавши, що за його словами на пресконференції, поліція встановила особу нападника - ним виявився 45-річний Ацо Мартинович. Він убив власника бару в місті Цетіне, його дітей і членів своєї сім'ї. Після стрілок утік, а поліція направила спецпідрозділи на пошуки нападника.

Комісар поліції Лазар Сцепанович повідомив, що Мартинович був у барі весь день. Потім він пішов додому, приніс зброю і відкрив вогонь близько 17:30.

Представник правоохоронних органів додав, що стрілець "убив чотирьох людей" у барі, перш ніж піти, а потім продовжив стріляти ще в трьох місцях.

"Він спробував позбавити життя ще чотирьох людей, а потім зник на автомобілі, на якому їхав, який ми знайшли", - повідомив комісар.

Також він розповів, що підозрюваний отримав умовний термін у 2005 році за агресивну поведінку і оскаржив своє останнє засудження за незаконне зберігання зброї.

Пізніше глава МВС Чорногорії повідомив, що стрілець зробив спробу самогубства біля свого будинку в центрі міста. Але від отриманих травм помер по дорозі до лікарні.

Відомо, що уряд Чорногорії на екстреній телефонній нараді ухвалив рішення оголосити 2, 3 і 4 січня днями жалоби. Прем'єр-міністр країни Мілойко Спаїч назвав те, що трапилося, "жахливою трагедією".

Зазначимо, що 1 січня у Новому Орлеані (США) автомобіль в'їхав у натовп людей, які відзначали Новий рік. Унаслідок того, що сталося, вже загинуло 15 людей, і ще десятки поранені. Поліція застрелила водія, коли він вийшов з авто.

Чорногоріястрілянина

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