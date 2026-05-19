Стрілянину в ісламському центрі у Каліфорнії розслідують як злочин на ґрунті ненависті

19 травня 2026, 11:52
з вільних джерел
Нападники використовували "узагальнену риторику ненависті".
Стрілянину в ісламському центрі Сан-Дієго в американській Каліфорнії, унаслідок якої загинули троє людей, розслідують як злочин на ґрунті ненависті.
 
Про це повідомляє DW.
 
Двоє озброєних чоловіків віком 17 та 18 років, які вчинили напад, використовували "узагальнену риторику ненависті".
 
Поліція заявила, що стрілянині в мечеті передував дзвінок матері одного зі стрільців до поліції. Вона повідомила, що хлопець втік з її зброєю та автомобілем, і вона боїться, що він має суїцидальні наміри.
 
Нападників знайшли мертвими в автомобілі неподалік місця злочину.
 
Напад стався напередодні одного з мусульманських свят. Поліція заявила, що один із убитих – охоронець ісламського центру. Одразу після початку стрілянини ісламські школи поблизу мечеті застосували протокол локдауну, дітей вивели в безпечне місце.

 

