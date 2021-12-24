Стримати ціни на продукти: уряд напрацьовує механізми підтримки виробників

В умовах світової кризи виробники не виключають можливості того, що будуть змушені підняти ціни на харчові продукти, в тому числі й соціальний хліб, тому уряд напрацьовує механізми підтримки хлібопекарів, аби забезпечити безперебійне виробництво та стабільні ціни на хліб соціальних сортів та інші соціальні продукти.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на брифінгу щодо питань тарифів та проходження опалювального сезону, який відбувся в Офісі Президента України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В умовах світової кризи, звичайно ж виробники розглядають питання підвищення цін, в даному випадку ми також працюємо із ними, щоб захистити не лише виробників, а й ключове питання - українських споживачів. Будемо розглядати можливість запровадження обмеження відповідних націнок на соціальні продукти харчування, зокрема, соціальний хліб. Будемо розглядати можливість прямих дотацій або спеціальних цін для виробників соціальних продуктів, соціального хлібу", - сказав Шмигаль.

За його словами, 24 грудня під керівництвом Президента України Володимира Зеленського відбулася нарада щодо підтримки українських виробників хліба та інших соціально важливих харчових товарів.

"За останній рік ціна на газ у Європі зросла у більш ніж 5 разів. Відповідно ціни на блакитне паливо зросли й в Україні. У таких умовах виробники хліба розглядають питання підвищення ціни. Держава в цьому випадку має захистити й українського хлібопекаря, і споживача. За ініціативи Президента України уряд підготував декілька механізмів відповідної підтримки та планує запровадити їх уже найближчим часом", - відзначив Денис Шмигаль.

За його словами, Кабінет Міністрів України планує застосовувати механізми підтримки до збалансування світових цін на блакитне паливо. Крім того, КМУ планує запровадити обмеження націнки для низки соціальних та харчових продуктів, що також дозволить стримати зростання їх ціни. Нині проводяться відповідні консультації з представниками бізнесу.

"Таких механізмів є декілька і ключовий меседж сьогоднішнього дня – ми абсолютно розуміємо тематику виробників харчових продуктів соціальних сортів хліба та інших соціальних продуктів. Одночасно найближчим часом вийдемо із пропозиціями", - підкреслив він.

Нагадаємо, що оптові ціни виробників промислової продукції в травні 2021 року в порівнянні з травнем минулого року зросли на 33,1%.