CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ МВС розповіли, які документи потрібні для виїзду з України цій категорії військовозобов’язаних"Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні - мають право на виїзд", - йдеться в повідомленні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Студенти можуть виїжджати на навчання за кордон
Фото: ДПСУ
В Україні дозволили виїзд за межі України військовозобов’язаним студентам, що навчаються за кордоном.
Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ.
В МВС розповіли, які документи потрібні для виїзду з України цій категорії військовозобов’язаних:
- студентський квиток або студентську візу;
- перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному виші;
- військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову;
- довідку, видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном.
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