Студенти можуть виїжджати на навчання за кордон

В МВС розповіли, які документи потрібні для виїзду з України цій категорії військовозобов’язаних

В Україні дозволили виїзд за межі України військовозобов’язаним студентам, що навчаються за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ.

В МВС розповіли, які документи потрібні для виїзду з України цій категорії військовозобов’язаних: студентський квиток або студентську візу;

перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному виші;

військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову;

довідку, видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном. Раніше iPress повідомляв, що парламент розширив список категорій осіб, які можуть отримати броювання від мобілізації. Також ми писали, з якими хворобами людину не можуть взяти до армії.

"Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні - мають право на виїзд", - йдеться в повідомленні.