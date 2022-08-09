Студенти-переселенці зможуть перевестися на навчання за рахунок держбюджету

Студенти-переселенці та мешканці особливо небезпечних територій зможуть перевестися на бюджетне навчання.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

"Це стосується здобувачів професійної перед вищою та вищої освіти, які були зараховані до закладів у минулі роки на комерційні місця", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, станом на кінець серпня за межами України перебувають близько 641 тисячі українських школярів, ще близько 200 тисяч дітей шкільного віку - на тимчасово окупованих Росією територіях.

Раніше повідомлялось, що 185 тисяч українських дітей пішли навчатися до польських шкіл.