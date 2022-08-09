НОВИНИСтуденти-переселенці та мешканці особливо небезпечних територій зможуть перевестися на бюджетне навчання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Студенти-переселенці зможуть перевестися на навчання за рахунок держбюджету
Фото: edportal.org.ua
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
"Це стосується здобувачів професійної перед вищою та вищої освіти, які були зараховані до закладів у минулі роки на комерційні місця", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, станом на кінець серпня за межами України перебувають близько 641 тисячі українських школярів, ще близько 200 тисяч дітей шкільного віку - на тимчасово окупованих Росією територіях.
Раніше повідомлялось, що 185 тисяч українських дітей пішли навчатися до польських шкіл.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 09 2022 19:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Нью-Йоркської фондової біржі
- ВІДЕО Верховний Суд остаточно заборонив діяльність "Партії Шарія"
- ВІДЕО У МВС роз'яснили правила виїзду чоловіків-студентів за кордон під час війни
- росія зализує рани, несе втрату боєздатності і має поганих керівників – генерал Марк Гертлінг аналізує бойові дії на Півдні України
- Чіпів не вистачає. путін бореться за високотехнологічні запчастини, поки його збройний арсенал перетворюється на попіл – Politico