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Створення фільмів та дослідження: Blue Origin планує запустити комерційну станцію у космосі

Станція площею майже 10 тис. кв. метрів надасть клієнтам ідеальне місце для "створення фільмів в умовах мікрогравітації" або "проведення передових досліджень", до неї також увійде космічний готель
Компанія Джефа Безоса Blue Origin оголосила про плани запуску комерційної космічної станції.
Створення фільмів та дослідження: Blue Origin планує запустити комерційну станцію у космосі Фото: BLUE ORIGIN
Про це повідомляє BBC.
 
У Blue Origin сподіваються запустити станцію під назвою "Орбітальний риф" до кінця десятиліття.
 
У рекламних матеріалах компанії стверджується, що станція буде "багатофункціональним бізнес-парком" у космосі місткістю до 10 осіб.
 
Станція площею майже 10 тис. кв. метрів надасть клієнтам ідеальне місце для "створення фільмів в умовах мікрогравітації" або "проведення передових досліджень", до неї також увійде космічний готель.
 
Для будівництва форпосту Blue Origin співпрацюватиме з Sierra Space та Boeing.
 
На пресконференції, присвяченій запуску ініціативи, керівники Blue Origin та Sierra Space відмовилися дати оцінку витрат на будівництво, хоча проєкт, схоже, забезпечений великим фінансуванням від Безоса, який зобов'язався витрачати на Blue Origin 1 мільярд доларів за рік.
 
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26 10 2021 14:33
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