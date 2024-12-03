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Створення нового центру НАТО для допомоги Україні сильно відстає від графіка – Bloomberg

03 грудня 2024, 15:56
Створення нового центру НАТО для допомоги Україні сильно відстає від графіка – Bloomberg
Україна НАТО
Центр для координації допомоги НАТО Україні все ще в процесі створення
Створення нового командного центру НАТО з координації навчання та допомоги у сфері безпеки для України значно відстає від графіка.
 
Про це пише Bloomberg із посиланням на свої джерела.
 
Як зазначає видання, центр НАТО з надання допомоги у сфері безпеки та навчання для України мав відкритися у Вісбадені, Німеччина, цієї осені з 700 співробітниками.
 
"Натомість центр все ще нарощує свою чисельність, маючи в штаті кілька сотень людей. Багато посад все ще залишаються незаповненими, оскільки країни не поспішають відправляти обіцяний персонал", - розповіли виданню джерела.
 
Створення Командного центру було одним із ключових зобов'язань, ухвалених членами НАТО на саміті альянсу в липні. Створивши цей центр, вони погодилися взяти на себе більшу роль у координації військової допомоги та навчання для України, щоб зробити допомогу Україні більш передбачуваною і захистити її від політичних змін у США на тлі побоювань, що обраний президент Дональд Трамп може згорнути підтримку США.
 
У середині жовтня, через два тижні після вступу на посаду, новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Німеччини, щоб відвідати центр. Тоді повідомлялося, що командний центр все ще формується, і його персонал перебуває як у Вісбадені, так і в логістичних центрах у східній частині альянсу.

 

НАТОвійна в Україніросія окупанти

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