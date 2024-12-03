Створення нового центру НАТО для допомоги Україні сильно відстає від графіка – Bloomberg

Центр для координації допомоги НАТО Україні все ще в процесі створення

Створення нового командного центру НАТО з координації навчання та допомоги у сфері безпеки для України значно відстає від графіка.

Про це пише Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Як зазначає видання, центр НАТО з надання допомоги у сфері безпеки та навчання для України мав відкритися у Вісбадені, Німеччина, цієї осені з 700 співробітниками.

"Натомість центр все ще нарощує свою чисельність, маючи в штаті кілька сотень людей. Багато посад все ще залишаються незаповненими, оскільки країни не поспішають відправляти обіцяний персонал", - розповіли виданню джерела.