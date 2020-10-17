Сучасні системи вентиляції не дають коронавірусу поширюватися в літаку

Дослідження Міністерства оборони США показує, що сучасні системи кондиціонування повітря в літаках не дозволяють коронавірусу поширюватися. Проте інфікуватися можливо у вбиральні, де більшість пасажирів знімають маски.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на CNN.

Для досліджень використовувалися літаки Boeing 777-200 і 767-300 з датчиками, що створювали ефект повної завантаженості літака пасажирами. А манекен у захисній масці був пасажиром, який кашляє та поширює коронавірус. Замість справжнього вірусу використовували флуоресцентні частинки аерозолю, щоб спостерігати, як рухається «вірус».

З'ясувалося, що система кондиціонування швидко всмоктувала частинки, тому малоймовірно, що вони встигли опинитися на поверхні чи потрапити у дихальні шляхи людей.

Отже, можна літати без масок?

Ні, у дослідженні Міноборони відзначають, що знижує ризик інфікуватися не тільки система кондиціонування, а й носіння масок, які затримують передачу вірусу.

Крім того, у дослідженні вивчали лише вплив кондиціонування на поширення вірусу, натомість не враховували можливість заразитися, коли на пасажира кашляють чи чхають, або через брудні поверхні.

Наприклад, заразитися можна через брудні поверхні у вбиральні на борту. Тоді люди знімають маски і важко передбачити їхню поведінку: чи кашлятимуть і чхатимуть вони, чи доторкатимуться руками до обличчя, чи помиють руки.

В одному дослідженні навіть розповідали про жінку, в якої підтвердили захворювання після польоту. Вона на борту була в масці весь час, крім моменту, коли вона користувалася туалетом.