Суд Ізраїлю засудив українку до 17 років в'язниці за вбивство дівчинки в дитсадку

Українку Інну Скибенко визнали винуватою в убивстві однорічної дівчинки в дитячому садку Ізраїлю і засудили до 17 років ув'язнення.

Трагедія сталася 2018 року в дитячому садку міста Петах-Тиква. Під час тихої години вихователька хотіла "втихомирити" дівчинку Ясамін, яка не засинала: накрила дитину ковдрою і лягла зверху. Через кілька хвилин Скибенко переконалася, що дівчина не реагує, знову накрила її ковдрою і продовжила гру в телефоні. Смерть дитини через дві години помітила інша вихователька, повідомляє LB.ua з посиланням на місцеве видання Haaretz.

На тілі загиблої дівчинки слідів насильства не виявили, але експертиза встановила, що дитина померла від удушення. Під час розслідування стало відомо, що українка і ще одна співробітниця дитсадка систематично знущалися над дітьми: всі випадки фізичного насильства, включно з убивством дівчинки, були записані на камери відеоспостереження.

Скибенко звинуватили в ненавмисному вбивстві і засудили до 17 років в'язниці і штрафу 120 тис. шекелів (близько 33 тис. доларів). Вона повністю визнала свою провину, тому отримала менший термін, ніж вимагала прокуратура. Батьки загиблої дівчинки вважають такий термін занадто м'яким.

Нагадаємо, що у Франції закон забороняє фізичні покарання, приниження та знущання над дітьми.