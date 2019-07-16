Суд Ізраїлю засудив українку до 17 років в'язниці за вбивство дівчинки в дитсадку
Трагедія сталася 2018 року в дитячому садку міста Петах-Тиква. Під час тихої години вихователька хотіла "втихомирити" дівчинку Ясамін, яка не засинала: накрила дитину ковдрою і лягла зверху. Через кілька хвилин Скибенко переконалася, що дівчина не реагує, знову накрила її ковдрою і продовжила гру в телефоні. Смерть дитини через дві години помітила інша вихователька, повідомляє LB.ua з посиланням на місцеве видання Haaretz.
На тілі загиблої дівчинки слідів насильства не виявили, але експертиза встановила, що дитина померла від удушення. Під час розслідування стало відомо, що українка і ще одна співробітниця дитсадка систематично знущалися над дітьми: всі випадки фізичного насильства, включно з убивством дівчинки, були записані на камери відеоспостереження.
Скибенко звинуватили в ненавмисному вбивстві і засудили до 17 років в'язниці і штрафу 120 тис. шекелів (близько 33 тис. доларів). Вона повністю визнала свою провину, тому отримала менший термін, ніж вимагала прокуратура. Батьки загиблої дівчинки вважають такий термін занадто м'яким.
Нагадаємо, що у Франції закон забороняє фізичні покарання, приниження та знущання над дітьми.
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