Суд над експерткою з "рюкзаків Авакова" зірвався, а "потерпілий" став на її бік

Суд у Кам‘янець-Подільському не зміг розпочати розгляд справи проти експертки Надії Бугрової, яка оцінювала якість так званих "рюкзаків Авакова".

Бугрову звинувачують у нібито заволодінні 5 тисячами гривень у 2013 році. За словами жінки і захисту, цих коштів вона не отримувала, а у звинуваченні містяться численні неточності і помилки, це повідомляє "Центр протидії корупції".

Поліція порушила справу проти оцінювачки після того, як з сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова зняли підозру у заволодінні коштами під час закупівлі рюкзаків. Бугрова проводила експертизу цих рюкзаків і визнала їх неякісними.

На п’ятницю 12 квітня було призначене перше засідання, однак прокурор Військової прокуратури не зміг надати документи, які дають йому право представляти обвинувачення.



Фото: ЦПК

Адвокат експертки заявив відвід прокурору. Захист наполягав, що суд має відбуватись не у Кам‘янець-Подільському і невідомо, з яких причин ймовірним злочином займається саме військова прокуратура.

Прокурору дали час, аби надати підтвердження своїх повноважень, однак той приніс не оригінал, а копію документів.

Не отримавши від прокурора підтверджень, суд переніс засідання на 25 квітня.



Фото: ЦПК

Крім того, підприємець Володимир Мужило, якого слідство визнала потерпілим у цій справі, таким себе не вважає. Він заявив активістам, що не має претензій до Бугрової, яка у 2013 році робила експертизу розкрадань в його компанії.

Раніше повідомляли, що Міністерство юстиції не змогло перевірити роботу судового експерта Надії Бугрової, яка оцінювала якість так званих "рюкзаків Авакова".