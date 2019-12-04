Суд над експерткою з "рюкзаків Авакова" зірвався, а "потерпілий" став на її бік
Бугрову звинувачують у нібито заволодінні 5 тисячами гривень у 2013 році. За словами жінки і захисту, цих коштів вона не отримувала, а у звинуваченні містяться численні неточності і помилки, це повідомляє "Центр протидії корупції".
Поліція порушила справу проти оцінювачки після того, як з сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова зняли підозру у заволодінні коштами під час закупівлі рюкзаків. Бугрова проводила експертизу цих рюкзаків і визнала їх неякісними.
На п’ятницю 12 квітня було призначене перше засідання, однак прокурор Військової прокуратури не зміг надати документи, які дають йому право представляти обвинувачення.
Фото: ЦПК
Адвокат експертки заявив відвід прокурору. Захист наполягав, що суд має відбуватись не у Кам‘янець-Подільському і невідомо, з яких причин ймовірним злочином займається саме військова прокуратура.
Прокурору дали час, аби надати підтвердження своїх повноважень, однак той приніс не оригінал, а копію документів.
Не отримавши від прокурора підтверджень, суд переніс засідання на 25 квітня.
Фото: ЦПК
Крім того, підприємець Володимир Мужило, якого слідство визнала потерпілим у цій справі, таким себе не вважає. Він заявив активістам, що не має претензій до Бугрової, яка у 2013 році робила експертизу розкрадань в його компанії.
Раніше повідомляли, що Міністерство юстиції не змогло перевірити роботу судового експерта Надії Бугрової, яка оцінювала якість так званих "рюкзаків Авакова".
Зазначається, що усі документи були вилучені у листопаді 2018 року, коли до Надії Бугрової прийшли з обшуком додому та до офісу слідчі з поліції Хмельницької області.
"Обшук обгрунтували тим, що експертка нібито колись оцінювала майно Міністерства оборони та занижувала його вартість. Проте це не відповідало дійсності, адже Надія Бугрова ніколи не проводила такої оцінки майна Міноборони", - зауважують у ЦПК.
Нагадаємо, 12 липня Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ту частину справи "рюкзаків Авакова", в якій фігурують син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков і екс-заступник голови МВС Сергій Чеботар. Постанова суду закриває справу, знімає всі запобіжні заходи та повертає всі арештовані раніше речі.
Останньому підозрюваному у так званій "справі рюкзаків" про розкрадання коштів Володимиру Литвину пом'якшили статтю обвинувачення. Його засудили до п'яти років позбавлення волі з іспитовим терміном у два роки.
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