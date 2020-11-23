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Суд над Саркозі: вперше в історії Франції експрезидент опиниться на лаві підсудних

Разом із Саркозі у справі проходить його адвокат Тьєррі Герцог та колишній суддя Жілберт Азібер
У Парижі в понеділок починається суд над колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі, якого звинувачують у корупції та зловживанні впливом.
Суд над Саркозі: вперше в історії Франції експрезидент опиниться на лаві підсудних Ніколя Саркозі. Фото: AFP

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BFMTV.

65-річного Саркозі звинувачують в тому, що він нібито намагався підкупити суддю в обмін на інформацію про розслідування фінансування його партії.

Разом із Саркозі у справі проходить його адвокат Тьєррі Герцог та колишній суддя Жілберт Азібер.

Колишній президент відкидає всі звинувачення і обіцяє бути "войовничим" перед Паризьким кримінальним судом. Судовий розгляд запланований до 10 грудня, але ці плани можуть скоригувати через коронавірус. 73-річний Азіберт вже попросив відкласти слухання з медичних причин.

Саркозі, який очолював Францію з 2007 по 2012 роки, стане першим експрезидентом у сучасній історії країни, який з’явиться на лаві підсудних.

До нього судили лише одного колишнього президента Жака Ширака - і засудили у 2011 році - за фіктивне працевлаштування в Парижі, але він ніколи не виступав перед суддями через стан здоров'я.

Це вже четверта справа щодо Саркозі. 16 жовтня Саркозі висунули звинувачення в участі у "злочинній групі", у справі щодо підозри у фінансуванні його передвиборчої кампанії з Лівії у 2007 році. 

Крім того, між 17 березня та 15 квітня 2021 року має відбутися судовий розгляд щодо нелегального фінансування виборчої кампанії 2012 року, у якій показники витрат нібито були занижені. 

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23 11 2020 09:42
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