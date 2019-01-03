Суд не розглянув апеляції у справі підозрюваного в організації вбивства Гандзюк Мангера

Апеляційний суд переніс розгляд апеляційних скарг щодо глави Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, на 4 березня.

Адвокати Мангера заявили про те, що прокуратура несвоєчасно подала апеляційну скаргу. Про це, за словами адвокатів, свідчив штрихкод на конверті, згідно з яким скаргу подали після 20 лютого (останній день подачі скарг). Прокурори пояснили, що направили скаргу 19 лютого і 21-го лютого фізично подали її до канцелярії суду, повідомляє "Громадське".

Суд взяв перерву, щоб уточнити це питання і заявив, що заяву відправили вчасно. Адвокати ж наполягали на перерві для отримання офіційної відповіді від "Укрпошти", наголошуючи, що робочий день завершився і зараз це з'ясувати вони не можуть. Суд задовольнив клопотання. Прокурор Дмитро Боян зазначив, що апеляційну скаргу подали 19-го через те, що повний текст ухвали Шевченківського суду озвучили лише 18-го.

3 березня спливає термін запобіжного заходу Владислава Мангера і, відповідно, є ризик його втечі. Прокурор заявив, що сподівається на те, що підозрюваний не втече, адже це не в його інтересах. Адвокат Мангера Андрій Левковець у коментарі Громадському зазначив, що його підзахисний нікуди не тікатиме і ми в цьому переконаємось 4 березня в засіданні апеляційного суду.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про співпрацю між Службою безпеки України та націоналістичною організацією С14 у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.