НОВИНИСуд взяв під варту з можливістю внесення застави 26-річну дівчину, яка вирішила використати свого сина для порно, якому на той момент було два роки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд обрав запобіжний захід жінці, яка знімала свого 4-річного сина у порно
Підозрювану було взято під варту
Фото:Нацполіція
"14 березня, рішенням Деснянського районного суду міста Києва підозрювану було взято під варту з можливістю внесення застави у 115 тисяч гривень", - повідомляє Кіберполіція.
Затримано жінку, яка використовувала свого 4-річного сина для створення порноконтенту та реалізації його в Інтернеті. https://t.co/xScQVanPlK pic.twitter.com/j7iz1SjWVx— Cyberpolice Ukraine (@CyberpoliceUA) 13 березня 2019 р.
Нагадаємо, 13 березня Кіберполіція затримала порноакторку, яка, використовуючи свого сина, створювала відео порнографічного характеру та продавала його на спеціалізованих закритих форумах.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 03 2019 19:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"
- Сначала ты гоняешь Газпром в хвост и в гриву, а потом тебе не продлевают контракт