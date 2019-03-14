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Суд обрав запобіжний захід жінці, яка знімала свого 4-річного сина у порно

Підозрювану було взято під варту
Суд взяв під варту з можливістю внесення застави 26-річну дівчину, яка вирішила використати свого сина для порно, якому на той момент було два роки.
Суд обрав запобіжний захід жінці, яка знімала свого 4-річного сина у порно Фото:Нацполіція

"14 березня, рішенням Деснянського районного суду міста Києва підозрювану було взято під варту з можливістю внесення застави у 115 тисяч гривень", - повідомляє Кіберполіція.

Нагадаємо, 13 березня Кіберполіція затримала порноакторку, яка, використовуючи свого сина, створювала відео порнографічного характеру та продавала його на спеціалізованих закритих форумах.

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14 03 2019 19:15
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