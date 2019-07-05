Суд оголосив перерву у справі про незаконність продажу "ПриватБанку" державі до четвертого червня

У позові олігарх Ігор Коломойський та пов’язана з ним компанія Triantal Investments Ltd. намагаються визнати недійною угоду з продажу всіх своїх акцій "ПриватБанку"

Господарський суд Києва оголосив перерву до 4 червня у розгляді справи за позовом колишніх власників "ПриватБанку", які вимагають визнати незаконним договір продажу банку державі під час націоналізації.

У позові олігарх Ігор Коломойський та пов’язана з ним компанія Triantal Investments Ltd. намагаються визнати недійною угоду з продажу всіх своїх акцій "ПриватБанку" за 1 гривню Міністерству фінансів України. Фактично ця угода означала перехід банку до державної власності. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше Київський апеляційний суд відмовив Національному банку України у задоволенні апеляційної скарги щодо зняття арешту з активів компаній, пов’язаних з колишнім власником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським.

Напередодні Ігор Коломойський у інтерв'ю Bihus.Info заявив, що хоче, аби держава повернула йому "ПриватБанк" або отримати від держави "компенсацію" у розмірі щонайменше 2 мільярди доларів.

Нагадаємо, що кредитний портфель "ПриватБанку", який класифікують як пов'язаний з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, станом на кінець 2018 року зріс до 209,45 мільярда гривень.

Раніше український олігарх Ігор Коломойський подав нові позови до Господарського суду Києва проти Національного банку і "ПриватБанку".