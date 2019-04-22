Суд переніс розгляд апеляції Нацбанку на рішення про незаконність підстав для націоналізації "Привату"
Зазначимо, що в апеляційному суді Нацбанк намагається скасувати рішення суду попередньої інстанції, який став на сторону кіпрської компанії-акціонера "ПриватБанку", яка належить Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову. Про це повідомляє "Громадське".
Так, кіпрська компанія Triantal Investments Ltd оскаржила розпорядження Національного банку провести позапланову перевірку у "ПриватБанку" у жовтні 2016 року. За підсумками цієї перевірки Національний банк та український уряд ухвалили рішення націоналізувати "ПриватБанк".
18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації "ПриватБанку".
Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку за участю держави.
Додамо, Ігор Коломойський заявив, що "ПриватБанк" його більше не цікавить, але він хоче отримати грошову компенсацію від держави в розмірі двох мільярдів доларів.
Також, група міжнародних журналістів-розслідувачів OCCRP, відома з розслідувань так званого "Панамського досьє", встановила механізм, який дозволив українським олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову вивести з України 5,5 мільярда доларів.
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