Суд переніс розгляд апеляції Нацбанку на рішення про незаконність підстав для націоналізації "Привату"

В апеляційному суді Нацбанк намагається скасувати рішення суду попередньої інстанції, який став на сторону кіпрської компанії-акціонера "ПриватБанку"

Шостий апеляційний адміністративний суд відклав розгляд справи про незаконність перевірки Національним банком України "ПриватБанку" у 2016 році. За підставами цієї перевірки "ПриватБанку" вирішили націоналізувати.

Зазначимо, що в апеляційному суді Нацбанк намагається скасувати рішення суду попередньої інстанції, який став на сторону кіпрської компанії-акціонера "ПриватБанку", яка належить Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову. Про це повідомляє "Громадське".

Так, кіпрська компанія Triantal Investments Ltd оскаржила розпорядження Національного банку провести позапланову перевірку у "ПриватБанку" у жовтні 2016 року. За підсумками цієї перевірки Національний банк та український уряд ухвалили рішення націоналізувати "ПриватБанк".

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації "ПриватБанку".

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку за участю держави.

Додамо, Ігор Коломойський заявив, що "ПриватБанк" його більше не цікавить, але він хоче отримати грошову компенсацію від держави в розмірі двох мільярдів доларів.

Також, група міжнародних журналістів-розслідувачів OCCRP, відома з розслідувань так званого "Панамського досьє", встановила механізм, який дозволив українським олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову вивести з України 5,5 мільярда доларів.