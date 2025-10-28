Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Суд підтвердив довічне позбавлення волі росіянину за вбивство двох українських військовослужбовців у Німеччині

28 жовтня 2025, 21:55
Суд підтвердив довічне позбавлення волі росіянину за вбивство двох українських військовослужбовців у Німеччині
Фото: з вільного доступу
Росіянин вбив українців у квітні 2024 року.
Суд в Німеччині підтвердив довічне позбавлення волі громадянина росії за вбивство двох українських військовослужбовців у місті Мурнау в Баварії.
 
Про це повідомляє DPA.
 
Федеральний суд Німеччини відхилив апеляцію на довічний вирок громадянину рф за вбивство двох українців.
 
Прокуратура не оскаржила це рішення, отже вирок щодо засудженого набув чинності.
 
Нагадаємо, що 27 квітня 2024 року, в німецькому місті Мурнау-ам-Штаффельзе  у Баварії на території торгового центру виявили двох українців із ножовими пораненнями. Громадянин росії на суді зізнався у вбивстві двох українських військових у квітні минулого року, які перебували на відновленні у Німеччині. 

 

Німеччинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти
Cуспільство
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти "Шахедів" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 18:03
Захід має об’єднатися проти
Політика
Захід має об’єднатися проти "осі зла". Вона вже веде війну проти демократій – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 12:42
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Політика
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 08:14
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Політика
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 17:13
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
Спорт
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
27 жовтня 2025, 15:21
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Політика
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 12:33
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
Політика
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
26 жовтня 2025, 23:23
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
Спорт
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
26 жовтня 2025, 16:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється