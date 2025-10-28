Суд підтвердив довічне позбавлення волі росіянину за вбивство двох українських військовослужбовців у Німеччині

Суд в Німеччині підтвердив довічне позбавлення волі громадянина росії за вбивство двох українських військовослужбовців у місті Мурнау в Баварії.

Федеральний суд Німеччини відхилив апеляцію на довічний вирок громадянину рф за вбивство двох українців.

Прокуратура не оскаржила це рішення, отже вирок щодо засудженого набув чинності.

Нагадаємо, що 27 квітня 2024 року, в німецькому місті Мурнау-ам-Штаффельзе у Баварії на території торгового центру виявили двох українців із ножовими пораненнями. Громадянин росії на суді зізнався у вбивстві двох українських військових у квітні минулого року, які перебували на відновленні у Німеччині.