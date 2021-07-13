Суд повернув державі майно терміналу порту "Чорноморськ" вартістю понад 192 млн грн

Він був в оренді з 2018 року

Господарський суд Одеської області задовольнив позов Чорноморської окружної прокуратури про розірвання з компанією-орендатором договору 49-річної оренди будівель, складів і кранових шляхів другого терміналу порту "Чорноморськ".

Про це повідомили в обласній прокуратурі, пише "Громадське".

Площа порту становить понад 113 тисяч метрів квадратних. Підприємство, яке його орендувало, є найбільшим боржником з орендної плати у регіоні та входить у трійку найбільших боржників по всій Україні.

Попри взяті на себе зобов’язання зі своєчасної сплати за оренду протягом 49 років, інвестиційна компанія допустила заборгованість до державного бюджету на суму понад 20 мільйонів гривень.

Прокуратура довела у суді, що це підприємство не виконано низку зобов’язань перед Міністерством інфраструктури. Зокрема, не залучило інвестицій на 250 млн доларів. Також воно не створило перевантажувальний комплекс з вантажоперероблюванням на рівні 1,5 млн тонн у перший рік з наступним зростанням на 8 млн тонн на рік.

Суд погодився з доводами прокуратури про неефективне використання державного майна цією компанією та вирішив розірвати договір оренди й повернути майно у державну власність. Рішення суду вже виконали, а майно повернули державі.

Термінал морського порту "Чорноморськ" Фото: Одеська обласна прокуратура Термінал морського порту "Чорноморськ" Фото: Одеська обласна прокуратура Термінал морського порту "Чорноморськ" Фото: Одеська обласна прокуратура Термінал морського порту "Чорноморськ" Фото: Одеська обласна прокуратура Хто орендував термінал? Компанія "Европіан Агро Інвестмент Юкрейн" орендувала термінал з літа 2018 року, писав портал "Порты Украины". Орендарю відійшли адміністративно-побутові будівлі та споруди, складські майданчики для обробки й зберігання вантажів площею понад 11,3 га. Станом на травень 2020 року співробітники більш як пів року не отримували зарплату. Орендар сплачував оренду як за нерухоме майно, так і за рухоме, не відшкодовував експлуатаційні витрати, земельний податок, комунальні послуги. "Один із найбільших терміналів з трьома причалами, складськими площами, досвідченим трудовим колективом тривалий час перебував у простої, виробнича діяльність відсутня, що завдає шкоди як державі, місту Чорноморськ так і нашому державному підприємству", - розповідав керівник держпідприємства "Чорноморськ".

Нагадаємо, що за підсумками 2020 року "Херсонський морський торговельний порт" отримав чистих збитків на суму 43,3 мільйона гривень, а "Ренійський морський торговельний порт" - на суму 45,3 мільйона гривень.