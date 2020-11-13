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Суд Праги скасував рішення про обов'язкове носіння масок на вулицях та у магазинах

Суд підкреслив, що не хоче пом'якшувати загрози, пов'язані з епідемією, і не стверджує, що заходи не були необхідними
Міський суд у Празі ухвалив рішення скасувати надзвичайний захід, яким Міністерство охорони здоров'я розширило правила носіння масок з 21 жовтня.
Суд Праги скасував рішення про обов Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Суд не знайшов належного обґрунтування заходів, тому міністерству було дано час виправити свої дії до 21 листопада.

"Рішенню від 19 жовтня не вистачає конкретних, зрозумілих і обґрунтованих міркувань, на підставі яких суд міг би ефективно і відповідально розглянути питання про те, чи дійсно необхідно наполягати на обов'язковому носінні засобів захисту органів дихання в установленому в даний час обсязі", - йдеться в рішенні суду.

Суд підкреслив, що не хоче пом'якшувати загрози, пов'язані з епідемією, і не стверджує, що заходи не були необхідними.

На думку суду, міністерство тільки обгрунтувало раніше вжиті заходи і не пояснило, чому попередня міра була посилена.

Згідно з рішенням від 21 жовтня носіння масок поширилося на відкриту територію муніципалітетів та на автомобілі.

Раніше адміністративний суд скасував заходи празьких гігієністів щодо закриття вузів. Цей вердикт не мав реальних наслідків, оскільки освітні заклади були згодом закриті за рішенням уряду.

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13 11 2020 15:08
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