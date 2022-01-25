Суд розгляне апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка 28 січня

Київський апеляційний суд розгляне апеляційні скарги прокурора та сторони захисту, подані на рішення слідчого судді Печерського районного суду в Києві від 19 січня 2022 року про обрання запобіжного заходу для п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Судове засідання… призначено на 28 січня 2022 року (11:00), зал судового засідання №201", - повідомляє пресслужба суду.

Відповідно до вимог КПК України автоматизованою системою документообігу суду визначено склад суду: суддя-доповідач М. А. Ященко, судді В. М. Лашевич, І. О. Рибак.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Печерський райсуд Києва 19 січня обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду за кордон. Отже, клопотання прокуратури, в якому вона просила про арешт Порошенка з альтернативою застави 1 млрд грн, суд не задовольнив.

Порошенко заявив про обмеження його політичної діяльності у зв’язку з рішенням суду. Він та його захисники заявили, що подадуть апеляцію на це рішення суду. Офіс генпрокурора, у свою чергу, також повідомив про намір оскаржити ухвалу суду.

Нагадаємо, що Порошенко обвинувачує Зеленського та Коломойського в організації,замовленні кримінальної справи проти нього