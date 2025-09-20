Суд у Флориді відхилив позов Трампа проти The New York Times

Суддя заявив, що документ більше нагадував політичний маніфест, ніж юридичну скаргу.

Федеральний суд у Флориді відмовився розглядати позов президента США Дональда Трампа про наклеп проти The New York Times, видавництва Penguin Random House та кількох журналістів. Суддя Стівен Д. Меррідей назвав 85-сторінковий документ “рішуче неналежним та неприпустимим”, оскільки він суперечить правилам подання цивільних позовів.

Про це повідомляє CNN.

Суддя наголосив, що скарга має бути короткою та фактичною, а не “публічним майданчиком для лайки та образ” чи “мегафоном для зв’язків з громадськістю”. Він дав команді Трампа чотири тижні на подання оновленої скарги, обмеженої 40 сторінками.

Позов, поданий цього тижня, стосувався серії статей та редакційних матеріалів The New York Times, зокрема перед виборами 2024 року, де Трампа називали непридатним для посади президента. Серед відповідачів — четверо журналістів видання, двоє з яких у співпраці з Penguin Random House написали книгу “Невдаха, якому щастить: як Дональд Трамп розтратив статки свого батька та створив ілюзію успіху”.

У скарзі Трамп вимагав компенсацію щонайменше у 15 мільярдів доларів, заявивши, що публікації були “сповнені огидних спотворень та вигадок”. Також завдали йому репутаційної та фінансової шкоди, зокрема вплинули на вартість акцій Trump Media and Technology Group.

У самому документі, як пише CNN, юридичні аргументи поєднувалися зі “сторінкою за сторінкою захопленими похвалами президенту” та посиланнями на його попередні судові процеси проти ЗМІ. Представники Трампа заявили, що повторно подадуть скаргу з урахуванням зауважень судді.

"Президент Трамп продовжить притягати до відповідальності фальшиві новини через цей потужний позов", — йдеться у заяві його юридичної команди.

У The New York Times швидке рішення суду привітали. Представник видання підкреслив, що суд справедливо визнав скаргу політичним документом, а не серйозною юридичною заявою. Виконавчий редактор Джо Кан додав: “Трамп помиляється щодо фактів і помиляється щодо закону. Ми будемо боротися і переможемо”.