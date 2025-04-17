Суд у Франції дозволив примусово стягнути $5 млрд з росії за втрачені активи в Криму

Позов про компенсацію "Нафтогаз" подав ще у 2016 році.

Суд Парижу дозволив примусово виконати рішення Гаазького арбітражу і стягнути з росії на користь "Нафтогазу" $5 мільярдів. Це збитки, завдані незаконним захопленням активів групи "Нафтогаз" в окупованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Цей результат — частина нашої глобальної кампанії з примусового виконання рішення арбітражу. Це надзвичайно важлива юридична перемога НАК "Нафтогаз України" та ще пʼяти компаній Групи. Вона дозволяє "Нафтогазу" розпочати процедуру стягнення на території Франції", — пояснив очільник "Групи Нафтогаз" Роман Чумак.

У межах цього процесу "Нафтогаз" вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать рф та розташовані у Франції, загальною вартістю понад €120 мільйонів. Це перший крок до примусового виконання рішення арбітражу.

Позов про компенсацію "Нафтогаз" подав ще у 2016 році. Компанія хотіла, щоб росія компенсувала вартість всіх активів на окупованому півострові та в Чорному морі, які вона захопила у 2014 році. У березні 2019 року міжнародний арбітраж визнав свою юрисдикцію в цій справі.