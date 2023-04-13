Суд у Гаазі зобов'язав росію виплатити $5 мільярдів компенсації за збитки Нафтогазу в Криму (доповнено)

Йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури.

Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав росію виплатити НАК "Нафтогаз України" 5 мільярдів доларів.

Про це повідомляє голова НАК Олексій Чернишова у Facebook.

"Це – компенсація за збитки та втрачене майно Нафтогазу в Криму, починаючи з 2014 року", – написав він.

За його словами, йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури, "яка стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова дев’ять років тому".

Чернишов висловив сподівання, що "це не останнє рішення, яке ухвалять в Гаазі на користь нашої країни".

У свою чергу в пресслужбі НАК "Нафтогаз України" уточнили, що рішення було ухвалено судом напередодні, 12 квітня. При цьому росія має його виконати відповідно до своїх зобов'язань за міжнародним правом.

Зокрема Арбітражний трибунал підтвердив, що росія повинна в повному обсязі компенсувати збитки, спричинені незаконним захопленням нею активів компаній Групи Нафтогаз у Криму. При цьому сума такої компенсації повинна дорівнювати справедливій ринковій вартості активів Нафтогазу до моменту їхньої експропріації.

"Арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Відтак, у разі відмови росії від добровільного виконання рішення суду Нафтогаз має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи російської федерації", – підкреслили в компанії.

Сума компенсації, встановлена цим рішенням, є найбільшою сумою, присудженою міжнародним арбітражним трибуналом як компенсація за експропріацію росією активів у Криму.

Також, відповідно до рішення суду, росія повинна відшкодувати Нафтогазу витрати, пов'язані з цим арбітражним провадженням.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року Нафтогаз та шість інших компаній Групи Нафтогаз ініціювали арбітражне провадження проти російської федерації на підставі Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом рф про заохочення та взаємний захист інвестицій, також відомої як українсько-російська Угода про захист інвестицій.

Нафтогаз просив арбітражний трибунал зобов'язати рф виплатити компенсацію за порушення Угоди про захист інвестицій, у тому числі за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних інвестицій компанії, що стали однією з основних мішеней російської федерації в Криму 2014 року.

Усні слухання з питань юрисдикції та відповідальності відбулися у Палаці миру в Гаазі у травні 2018 року. В лютому 2019-го трибунал прийняв рішення на користь Нафтогазу.