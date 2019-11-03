Суд у Малайзії звільнив жінку, яку звинувачували у вбивстві брата Кім Чен Ина

"Суддя санкціонував звільнення, яке не є виправдальним. Сіті Айша, яка два з половиною роки була під підозрою у вбивстві, звільнена з в'язниці і може покинути країну"

Малайзійський суд зняв обвинувачення з громадянки Індонезії Сіті Айша, яку звинувачували у вбивстві брата лідера КНДР Кім Чен Нама.

Сіті Айша та громадянка В'єтнаму Доан Хуанг були звинувачені у вбивстві Кім Чен Нама у лютому 2017 року шляхом розпилення у обличчя нервово-паралітичної речовини VX в аеропорту столиці Малайзії Куала-Лумпур. Кім Чен Нам помер дорогою з аеропорту у лікарню. Повідомляє "Українська правда" з посиланням на AFP.

"Сіті Айша вільна", - заявив суддя Азмін Аріффін після того, як схвалив прохання прокурора зняти обвинувачення.

"Суддя санкціонував звільнення, яке не є виправдальним. Сіті Айша, яка два з половиною роки була під підозрою у вбивстві, звільнена з в'язниці і може покинути країну", - йдеться у повідомленні.

"Ми задоволені рішенням суду. Ми спробуємо вилетіти з Сіті до Індонезії сьогодні або якомога швидше", - заявив журналістам посол Індонезії в Малайзії Русді Кірана.

"Я здивована і дуже щаслива. Я не очікувала цього", - прокоментувала рішення судді Сіті Айша.

"Із самого початку розслідування справи виникали підозри, що Кім Чен Нам став жертвою спецоперації, організованого північнокорейськими агентами, які залишили Малайзію через кілька годин після вбивства, а дві жінки були лише пішаками в політичному вбивстві", - інформує Reuters.

"Ми все ще віримо, що вона була просто козлом відпущення. Я все ще вірю, що Північна Корея має щось робити з цим", - сказав журналістам адвокат Гуй Сун Сенг.

Нагадаємо, у вівторок, 14 лютого, стало відомо, що Кім Чон Нам, брат лідера КНДР Кім Чен Ина, був убитий в Малайзії за допомогою отрути. Кім Чон Наму спробували надати допомогу в аеропорту, після чого відправили в лікарню, але по дорозі він помер.

За підозрою у вбивстві затримали вже чотирьох осіб. Також повідомлялося, що Кім Чон Нама міг вбити співробітник північнокорейського посольства.

У мережі з'явився відеозапис з камер зовнішнього спостереження в аеропорту Куала-Лумпура, на якому зафіксовані останні хвилини життя і вбивство брата північнокорейського лідера Кім Чон Нама.