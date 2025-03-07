Суд у Південній Кореї скасував ордер про тримання президента Юна під вартою

Суд також розглядав “питання щодо законності” судового процесу під час слідства.

Суд Південної Кореї скасував ордер на арешт президента Юн Сок Йоля, якому оголосили імпічмент.

Таким чином відкрилася можливість звільнити Юна з в’язниці, однак його адвокат заявив, що прокуратура може подати апеляцію.

Центральний окружний суд Сеула зазначив, що прийняв прохання про звільнення Юна після того, як встановив, що слідче агентство висунуло Юну обвинувачення після закінчення початкового терміну тримання під вартою.

Суд також розглядав “питання щодо законності” судового процесу під час слідства.

“Для забезпечення процесуальної ясності та усунення будь-яких сумнівів щодо законності слідчого процесу доцільно винести ухвалу про скасування тримання під вартою”, – додали в суді.

Нагадаємо, що Юна заарештували у січні за кримінальним обвинуваченням після ненадовго введення воєнного стану 3 грудня. Південнокорейські слідчі кажуть, що указ Юна був рівнозначний заколоту, і йому може загрожувати смертна кара або довічне ув'язнення, якщо його визнають винним.