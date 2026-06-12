Суд у Сеулі засудив колишнього президента до 30 років за запуск дронів на КНДР

Суд встановив, що провокація була навмисною .

Суд у Сеулі засудив колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля до 30 років позбавлення волі. Його визнали винним у тому, що він віддав наказ про запуск безпілотників на територію Північної Кореї в жовтні 2024 року.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

Центральний районний суд Сеулу дійшов висновку, що Юн Сок Йоль хотів спровокувати Пхеньян на відповідь і створити привід для воєнного стану, який він оголосив у грудні того ж року. Суд визнав його винним за статтями про зловживання владою та надання переваг ворогу, зазначивши, що рішення про операцію виходило за межі законного використання військової сили.

Разом з ексопрезидентом вироки отримали й інші фігуранти справи: колишній міністр оборони, 30 років ув'язнення, ексголова військової контррозвідки, 15 років, а колишній командувач підрозділу з операцій дронів, три роки умовно з випробувальним терміном п'ять років. Адвокати Юн Сок Йоля заявили, що оскаржуватимуть вирок.

Нагадаємо, у лютому цього року Юн Сок Йоля вже засудили до довічного ув'язнення за спробу оголосити воєнний стан у грудні 2024 року. Конституційний суд Південної Кореї усунув його з посади одностайним вердиктом у квітні. Також 23 роки ув'язнення отримав колишній прем'єр-міністр Хан Док Су за причетність до подій, пов'язаних із воєнним станом.