Суд у Вільнюсі засудив до 10 років екс-міністра оборони СРСР за воєнні злочини

Суд Вільнюса заочно засудив колишнього міністра оборони СРСР Дмитрія Язова до 10 років позбавлення волі за воєнні злочини і злочини проти людяності.

Судове рішення винесено у справі про події 13 січня 1991 року в столиці Литви. Язова звинувачували у тому, що наприкінці 1990 року він створив організовану групу з 160 військових і політичних діячів з метою повернення Литви до складу СРСР, повідомляє Delfi.

Генпрокуратура Литви просила для Язова довічне ув’язнення. 94-річний Язов проживає у Москві.

Суд також засудив до 12 років колишнього офіцера КДБ Михаїла Головатова.