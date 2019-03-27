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Суд у Вільнюсі засудив до 10 років екс-міністра оборони СРСР за воєнні злочини

Генпрокуратура Литви просила для Язова довічне ув’язнення
Суд Вільнюса заочно засудив колишнього міністра оборони СРСР Дмитрія Язова до 10 років позбавлення волі за воєнні злочини і злочини проти людяності.
Суд у Вільнюсі засудив до 10 років екс-міністра оборони СРСР за воєнні злочини Фото: з відкритих джерел

Судове рішення винесено у справі про події 13 січня 1991 року в столиці Литви. Язова звинувачували у тому, що наприкінці 1990 року він створив організовану групу з 160 військових і політичних діячів з метою повернення Литви до складу СРСР,  повідомляє Delfi.

Генпрокуратура Литви просила для Язова довічне ув’язнення. 94-річний Язов проживає у Москві.

Суд також засудив до 12 років колишнього офіцера КДБ Михаїла Головатова.

Звинувачення в здійсненої радянської агресії пред'явлені загалом 67 громадянам Росії, Білорусі та України, їх звинувачують у військових злочинах і злочинах проти людяності. Більшість з них притягнуто до суду заочно, перед судом постали лише два громадянина Російської Федерації.

13 січня 1991 року радянська влада намагалася силою повалити законну владу в Литві, яка 11 березня 1990 року оголосила про незалежність від СРСР.

При захопленні радянськими військовими частинами та спецпідрозділами Вільнюської телевежі і будівлі Литовського радіо і ТБ загинули 14 осіб, більше тисячі беззбройних людей постраждали.

У "справі 13 січня" за звинуваченнями у створенні антидержавних організацій та вчиненні інших злочинів вже були засуджені шість осіб.

Росія відмовилася співпрацювати з Литвою в розслідуванні цієї справи і відхилила прохання опитати колишнього главу СРСР Михаїла Горбачова.

 

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27 03 2019 11:30
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