Суд у Вільнюсі засудив до 10 років екс-міністра оборони СРСР за воєнні злочини
Судове рішення винесено у справі про події 13 січня 1991 року в столиці Литви. Язова звинувачували у тому, що наприкінці 1990 року він створив організовану групу з 160 військових і політичних діячів з метою повернення Литви до складу СРСР, повідомляє Delfi.
Генпрокуратура Литви просила для Язова довічне ув’язнення. 94-річний Язов проживає у Москві.
Суд також засудив до 12 років колишнього офіцера КДБ Михаїла Головатова.
Звинувачення в здійсненої радянської агресії пред'явлені загалом 67 громадянам Росії, Білорусі та України, їх звинувачують у військових злочинах і злочинах проти людяності. Більшість з них притягнуто до суду заочно, перед судом постали лише два громадянина Російської Федерації.
13 січня 1991 року радянська влада намагалася силою повалити законну владу в Литві, яка 11 березня 1990 року оголосила про незалежність від СРСР.
При захопленні радянськими військовими частинами та спецпідрозділами Вільнюської телевежі і будівлі Литовського радіо і ТБ загинули 14 осіб, більше тисячі беззбройних людей постраждали.
У "справі 13 січня" за звинуваченнями у створенні антидержавних організацій та вчиненні інших злочинів вже були засуджені шість осіб.
Росія відмовилася співпрацювати з Литвою в розслідуванні цієї справи і відхилила прохання опитати колишнього главу СРСР Михаїла Горбачова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата