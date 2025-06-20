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ПОЛІТИКА

Суд в Україні зобов'язав росію і Газпромбанк виплатити "Новусу" понад ₴2 млрд

20 червня 2025, 12:42
Суд в Україні зобов'язав росію і Газпромбанк виплатити
Фото: yvu.com.ua
За підрахунками, втрачено або зруйновано майно у десятьох магазинах, з яких три повністю знищено.

Господарський суд Києва зобов’язав російську федерацію та Газпромбанк солідарно виплатити "Новус Україна" понад 2,1 млрд грн як компенсацію за шкоду, завдану внаслідок повномасштабної агресії. Рішення набрало законної сили 10 червня 2025 року.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Йдеться про рішення у справі № 910/9160/24, оприлюднене 20 травня 2025 року. Позов подав дистриб’ютор і оператор однойменної мережі супермаркетів – компанія "Новус Україна".

Вона вимагала відшкодування прямих та непрямих збитків, яких зазнала через руйнування та пошкодження об’єктів нерухомості у Бучі, Ірпені та Києві (зокрема ТРЦ Retroville) внаслідок дій рф.

За підрахунками, втрачено або зруйновано майно у 10 магазинах, із яких 3 повністю знищено. Збитки охоплюють знищене обладнання, товари, витрати на відновлення (зокрема закупівлю дизель-генераторів), а також упущену вигоду через неможливість працювати.

Суд дійшов висновку, що росія в особі Мін'юсту та АТ "Газпромбанк", який фінансував військову машину рф, несуть відповідальність за спричинену шкоду. 

Відповідачі на засідання не з’явились, заперечень не подали, а надані докази позивача - експертні висновки та фінансові розрахунки - визнано достатніми.

Крім основної суми, суд також постановив стягнути з відповідачів понад 1 млн грн судового збору на користь державного бюджету України. Рішення набере чинності, якщо протягом 20 днів після його складення не буде подано апеляцію.

Як пояснює юрист Клим Братківський, це рішення створює важливий юридичний факт: воно офіційно встановлює, що російська федерація заподіяла шкоду українській компанії внаслідок збройної агресії. Такий факт може стати підставою для:

  • відстрочення банківських платежів або кредитних зобов’язань — як наслідок форс-мажорних обставин, підтверджених судовим рішенням;
  • передачі прав вимоги третім особам - наприклад, міжнародним юридичним фірмам або фондам, які спеціалізуються на стягненні компенсацій (це може дозволити компанії отримати часткову компенсацію вже зараз);
  • звернення до міжнародних інституцій, які працюють над механізмом відшкодування збитків Україні за рахунок арештованих активів рф;
  • визнання факту спричинення шкоди державою-агресором, що дозволяє в майбутньому включити цю суму до реєстрів збитків та претензій України - наприклад, до реєстру в Гаазі.
судГазпромбанкросія окупантиНовус

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