CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСуд у США відхилив прохання стримінгової платформи Netflix про припинення розгляду позову грузинської шахістки Нони Гапріндашвілі, яка вимагає від компанії $5 млн через мінісеріал "Королівський гамбіт".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд відмовився закрити справу щодо серіалу Netflix "Королівський гамбіт"
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Variety.
Netflix домагався відхилення розгляду позову, стверджуючи, що мінісеріал є вигадкою, а перша поправка Конституції США надає творцям серіалів широку свободу у виготовленні контенту.
Проте суддя Вірджинія Філіпс вважає, що Гапріндашвілі навела правдоподібний аргумент щодо наклепу на її адресу з боку Netflix.
На думку судді, художні твори не застраховані від позовів про наклеп, якщо вони принижують честь реальних людей.
Як повідомляв Укрінформ, у вересні минулого року грузинська шахістка Нона Гапріндашвілі подала в суд на компанію Netflix через мінісеріал «Королівський гамбіт».
Вона вимагає від Netflix п'ять мільйонів доларів компенсації і вилучення епізодів, в яких подана неправдива інформація про її кар'єрні досягнення.
Мінісеріал «Королівський гамбіт» розповідає історію шахового вундеркінда-сироти Бет Гармон, яка прагне стати найвидатнішою шахісткою світу, при цьому бореться з емоційними проблемами, а також з наркотичною та алкогольною залежністю. Дія серіалу розпочинається в середині 1950-х років і триває до 1960-x. Серіал здобув дві премії «Золотий глобус».
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28 01 2022 16:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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