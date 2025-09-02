Суд відправив підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія під варту на 2 місяці без права внесення застави

Суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві нардепа Андрія Парубія 52-річному львів’янину Михайлу Сцельнікову — 60 днів під вартою без права внесення застави.

Напередодні чоловік визнав свою вину. Він хоче, аби його обміняли на українських військовополонених. Чоловік заперечив інформацію про те, що російські спецслужби шантажували його через тіло загиблого сина.

Підозрюваного в убивстві Андрія Парубія затримали через 36 годин після злочину. Чоловік убив політика пострілами в спину, після чого втік. Переховувався в Хмельницькій області. Поліція не виключає російського сліду в злочині. На брифінгу 1 вересня правоохоронці повідомили, що мотиви вивчають. Також вони розповіли, що затриманим є 52-річний мешканець Львова, який не мав постійного місця роботи.

Поліція вважає, що злочин був ретельно спланованим. Вчора медіа з посиланням на джерела повідомили, що затриманого шантажували російські спецслужби. В чоловіка зник на війні син, і росіяни на це тиснули.