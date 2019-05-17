Суд відпустив підозрюваного у справі Аллерова директора "Укрбуду" під два млн гривень застави

Солом'янський районний суд розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у справі екс-голови Нацгвардії Юрія Аллерова гендиректору "Укрбуд девелопмент" Олегу Майбороді.

Вислухавши доводи сторін суддя Вікторія Жовноватюк вирішила відмовити в задоволенні клопотання прокуратури, яка вимагала призначити Майбороді запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 75 млн гривень. Про це повідомляє LB.ua.

Замість цього суддя постановила призначити заставу в розмірі 2 млн гривень, а також зобов'язала його носити електронний браслет стеження.

Після засідання суду Майборода заявив, що гроші для внесення застави в нього є. Разом з тим, його захист вивчає вручену йому підозру для подальшого оскарження.

Коментуючи придбання донькою Аллерова Катериною Пустинніковою квартири за ціною близько 7 тис. гривень за квадратний метр замість ринкової близько 24 тис. гривень за квадратний метр, Майборода заявив: "Там своя історія. Я не пам'ятаю нюанси, але юристи аналізували, говорили, що були певні причини. Були інші фінансові ... Може, був депозит розміщений. Я не знаю цих всіх нюансів".

Додамо, що Шевченківський суд Києва визнав незаконним затримання детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) генерального директора компанії ТОВ "Укрбуд Девелопмент", що входить у будівельну корпорацію "Укрбуд", Олега Майбороди і звільнив його з-під варти.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримало колишнього очільника Національної гвардії Юрія Аллерова та двох посадовців "Укрбуду".