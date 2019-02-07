Суд відпустив під заставу сина одного з головних спонсорів "ЛНР"
"Гуманний Конституційний суд України вирішив, що неправильно визначати арешт, як безальтернативний запобіжний захід у справах про тероризм і державну зраду. Заступнику гендиректора підприємства - спонсора терористів "ЛНР", якого затримали з посвідченням "учасника бойових дій" проти України, суд дав можливість вийти під заставу в розмірі 570 тис грн", - повідомив у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.
Луценко наголосив, що після рішення КС "в зоні ризику - понад 1000 заарештованих в Україні терористів і їхніх пособників".
"Завтра - суд над найціннішим для Кремля арештантом громадянином Вишинським. Днями - апеляція Єфремову", - нагадав генпрокурор.
Нагадаємо, що Держака затримали 26 червня. Його підозрюють у фінансуванні бойовиків "ЛНР" (ч.1 ст.258-5 КК). Під час обшуків у нього вдома знайшли посвідчення учасника війни за РФ і бійця "ЛНР".
Раніше Конституційний суд за скаргою нардепа Надії Савченко визнав неконституційним обрання для підозрюваних в державній зраді і тероризмі запобіжного заходу виключно в вигляді арешту.
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