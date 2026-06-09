Суд визнав незаконним запроваджений Трампом збір у 100 000 доларів за візу H-1B

На думку судді, цей збір є податком, а Конгрес не надавав судді повноважень його запроваджувати.

У США федеральний суддя скасував запроваджений президентом США Дональдом Трампом збір у розмірі 100 тисяч доларів за нові візи H-1B для висококваліфікованих іноземних працівників, дійшовши висновку, що він є незаконним податком, який не був санкціонований Конгресом.

Справу щодо цих віз порушили генеральні прокурори 20 штатів. Вони оскаржили запроваджений Трампом у вересні збір, який різко збільшив вартість отримання віз H-1B – програми, від якої особливо залежить технологічний сектор для залучення іноземних фахівців. Адміністрація Трампа стверджувала, що цей платіж є законною фінансовою санкцією, яку президент має право встановлювати відповідно до імміграційного законодавства. Воно надає главі держави повноваження обмежувати в’їзд певних категорій іноземців, якщо він вважає це необхідним для захисту інтересів США.