Суд визнав, що пісня Stairway To Heaven гурту Led Zeppelin не є плагіатом
Про це повідомляє New York Times, зазначає "Громадське".
Колегія з 11 суддів підтвердили рішення суду присяжних 2016 року, які не побачили плагіат у Stairway To Heaven.
Адвокат позивача Френсіс Малофій заявив, що розчарований рішенням суду та, ймовірно, звернеться до Верховного суду США.
Майкл Скідмор, куратор спадку гітариста гурту Spirit Ренді Вульфа, подав позов проти Led Zeppelin у 2015 році. Він вважає, що вони взяли музику для своєї пісні з композиції Taurus гурту Spirit. Він вимагав додати гітариста у співавтори Stairway To Heaven. Таким чином спадкоємці можуть отримувати роялті (винагородження за використання авторських прав - ред.)
У 2016 році суд присяжних вирішив, що пісня Stairway To Heaven не є плагіатом. Проте апеляційна інстанція встановила, що під час розгляду справи присяжні не пояснили, як визначається плагіат у музиці. На суді демонстрували лише виконання треку Taurus по нотах, а оригінал пісні не звучав. Тоді апеляційний суд направив справу на новий розгляд.
Led Zeppelin випустив пісню Stairway to Heaven у 1971 році. Композиція ввійшла до четвертого альбому гурту. Пісню визнають однією з найкращих в історії музики.
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