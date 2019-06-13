Суд, який відібрав ліцензію у SkyUp, заборонив заступниці голови НБУ виконувати свої повноваження

Баришівський районний суд Київської області ухвалив рішення заборонити заступниці голови Національного банку України Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління Нацбанку та виконувати покладені на неї обов’язки.

Водночас, наразі інформації про таке рішення суду немає у реєстрі судових рішень, а також до Нацбанку не надходило жодної ухвали суду, повідомляє Національний банк України, посилаючись на лист, у якому йдеться про ухвалення відповідного рішення суду.

"Відповідно до процесуального кодексу ухвала суду підлягає виконанню негайно, тобто одразу після отримання. Проте, наразі ми ані отримували, ані були присутні при винесенні будь-якої ухвали про заборону членам Правління Національного банку здійснювати свої повноваження. Тому ми не можемо стверджувати, що інформація про наявність відповідної ухвали відповідає дійсності", - повідомив начальник управління претензійно-позовної діяльності Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

У Національному банку зазначають, що без отримання ухвали суду виконувати відповідне рішення не будуть. Однак, якщо рішення суд дійсно ухвалив, то його будуть оскаржувати в апеляції.

"Крім того, Національний банк готовий вивчити наявність ознак, що можуть свідчити про неправосудність таких дій судді, а отже і підстав для звернення зі скаргою на дії судді та звернення до правоохоронних органів", - додав Григорчук.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи рішення суду щодо відкликання ліцензії у SkyUp, порекомендував президенту Володимиру Зеленському "набрати відомий номер" і з’ясувати, що відбувається, натякаючи таким чином, що за цим може стояти олігарх Ігор Коломойський.