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Суд ЄС анулював рішення оштрафувати Intel на 1 млрд євро, ухвалене у 2009 році

Сума штрафу, накладеного європейським регулятором на Intel, склала близько 4% виторгу компанії за 2008 рік і була на той момент рекордною в історії ЄС
уд Європейського союзу анулював рішення Європейської комісії оштрафувати компанію Intel на 1,06 млрд євро за порушення правил конкуренції, ухвалене у 2009 році.
Суд ЄС анулював рішення оштрафувати Intel на 1 млрд євро, ухвалене у 2009 році Фото: 3dnews.ru

Про це йдеться у рішенні суду, текст якого є у розпорядженні "Європейської правди".

Єврокомісія у своєму антимонопольному розслідуванні дійшла висновку, що компанія Intel створювала перешкоди для конкуренції в період 2002-2007 років, пропонуючи виробникам комп'ютерів компенсаційні знижки, якщо ті погоджувалися купувати у неї всі або майже всі чіпи x86 для своєї продукції.

Сума штрафу, накладеного європейським регулятором на Intel, склала близько 4% виторгу компанії за 2008 рік і була на той момент рекордною в історії ЄС.

У середу Суд ЄС заявив, що "аналіз, проведений Комісією, є неповним і, в жодному разі, не дозволяє встановити відповідно до необхідного юридичного стандарту, що знижки, що розглядаються, могли мати антиконкурентні наслідки".

Суд також зазначив, що не зміг виявити шкоду, заподіяну практиками Intel, у зв'язку з чим ухвалив рішення анулювати штраф, накладений Єврокомісією.

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26 01 2022 17:12
ТЕГИ: ЄС, Intel, суд, штраф
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