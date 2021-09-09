Суд ЄС став на бік французьких виробників шампанського в суперечці щодо назви мережі барів

Суд ЄС підтримав у четвер французьких виробників шампанського, які стверджували, що їх захист відповідно до законодавства ЄС виходить за рамки заборони конкурентам-виробникам ігристих вин наносити слово "шампанське" на свої пляшки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Французька Асоціація виробників шампанського (CIVC) прагне заборонити мережі тапас-барів в Іспанії використовувати слово "шампанільйо", іспанську назву "маленького шампанського", на вивісках та в соціальних мережах.

Господарський суд Барселони відхилив вимоги CIVC, оскільки знак "шампанільйо" мав на меті позначити не алкогольний напій, а скоріше приміщення для громадського харчування, де не продається шампанське, а отже, інші продукти, крім тих, що захищені.

CIVC подала апеляцію до провінційного суду Барселони. Цей суд звернувся до Суду ЄС з проханням дати вказівки щодо того, чи географічні зазначення, такі як шампанське, стосуються послуг та продуктів.

У Суді ЄС заявили, що вони дійсно стосуються послуг та мають на меті гарантувати якість через географічне походження та запобігти третім сторонам, які прагнуть отримати прибуток від репутації, яку мають такі продукти.

Суд ЄС постановив, що використання такої назви створило достатньо чіткий та прямий зв’язок у свідомості середньостатистичного європейського споживача, який „досить добре поінформований, розумно спостережливий та обачний".

Судді Суду ЄС сказали, що провінційний суд у Барселоні повинен прийняти остаточне рішення у цій справі, беручи до уваги роз’яснення суду ЄС.

Група французьких виробників шампанського також оскаржує новий російський закон, який змушує іноземних виробників вказувати на своїх плашках назву "ігристе вино", тоді як термін "шампанське" можуть використовувати лише російські виробники.

Нагадаємо, що Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про географічні назви товарів