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Суд заарештував патрульних, які висадили затриманого під Вишгородом, а зранку його знайшли мертвим

Якщо поліцейських визнають винними, їм загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід трьом столичним патрульним поліцейським, які висадили затриманого неподалік Вишгорода, а зранку його знайшли мертвим у лісосмузі.
Суд заарештував патрульних, які висадили затриманого під Вишгородом, а зранку його знайшли мертвим Фото: mvs.gov.ua

За рішенням суду, двом працівникам поліції обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці без можливості внесення застави, а третьому – цілодобовий домашній арешт і відсторонили від посади терміном на 2 місяці, повідомляє Державне бюро розслідувань

"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань за матеріалами Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України повідомили поліцейським про підозру у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що призвело до тяжких наслідків – смерті людини", - йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

У разі, якщо поліцейських визнають винними, їм загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади терміном до трьох років.

Нагадаємо, що трьом патрульним поліцейським Києва оголосили підозру в перевищенні службових обов'язків. Вони не довезли чоловіка-порушника додому, висадивши його біля Вишгорода. Вранці чоловіка знайшли замерзлим.

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01 03 2019 14:34
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