Суд заарештував патрульних, які висадили затриманого під Вишгородом, а зранку його знайшли мертвим
За рішенням суду, двом працівникам поліції обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці без можливості внесення застави, а третьому – цілодобовий домашній арешт і відсторонили від посади терміном на 2 місяці, повідомляє Державне бюро розслідувань.
"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань за матеріалами Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України повідомили поліцейським про підозру у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що призвело до тяжких наслідків – смерті людини", - йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.
У разі, якщо поліцейських визнають винними, їм загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади терміном до трьох років.
Нагадаємо, що трьом патрульним поліцейським Києва оголосили підозру в перевищенні службових обов'язків. Вони не довезли чоловіка-порушника додому, висадивши його біля Вишгорода. Вранці чоловіка знайшли замерзлим.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"