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Суд заборонив ГПУ отримувати доступ до документів журналіста "Нового времени"

Апеляційний суд задовольнив скаргу редакції
Редакція видання "Новое время" домоглася скасування доступу Генпрокуратури до електронного листування журналіста Івана Верстюка.
Суд заборонив ГПУ отримувати доступ до документів журналіста "Нового времени" Фото: з вільних джерел

"Прокурор ГПУ в суді підтвердив, що прокуратуру цікавить джерело журналіста в публікації 3-х річної давнини і вони хочуть його встановити, тому і просять доступ до документів і e-mail редакції", - повідомляє журналістка Крістіна Бердинських у Facebook.

"Апеляційний суд задовольнив скаргу нашої редакції частково і скасував доступ до e-mail, документів і т.д. журналіста", - повідомила вона.

Народний депутат "Самопомочі" Вікторія Войціцька привітала це рішення суду:

"Розкриття джерел підриває довіру до журналіста. Його можна порівняти з розкриттям адвокатської або лікарської таємниці", - пише вона в Facebook

Суд першої інстанції витратив всього 4 хвилини на ознайомлення з 50 сторінками слідства і написання 3 сторінок рішення.

Також, в ЄС заявили, що рішення Печерського районного суду про надання Генпрокуратурі доступу до електронних файлів та іншої переписки журналіста видання "Новое время" Івана Верстюка суперечить принципу свободи преси.

Нагадаємо, 4 лютого суддя Печерського районного суду Києва Володимир Карабань окремою постановою надав Генеральній прокуратурі доступ до внутрішніх документів редакції "Новое время" і до всіх матеріалів, які надсилав на електронні адреси видання журналіст Іван Верстюк. 13 лютого слідчий ГПУ вручив цю постанову редакції.

У свою чергу, у Генпрокуратурі пояснили, що доступ до внутрішніх документів редакції видання "Новое время" потрібний через "розголошення матеріалів досудового розслідування".

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01 03 2019 13:02
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