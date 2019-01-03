Суд заборонив ГПУ отримувати доступ до документів журналіста "Нового времени"

Редакція видання "Новое время" домоглася скасування доступу Генпрокуратури до електронного листування журналіста Івана Верстюка.

"Прокурор ГПУ в суді підтвердив, що прокуратуру цікавить джерело журналіста в публікації 3-х річної давнини і вони хочуть його встановити, тому і просять доступ до документів і e-mail редакції", - повідомляє журналістка Крістіна Бердинських у Facebook.

"Апеляційний суд задовольнив скаргу нашої редакції частково і скасував доступ до e-mail, документів і т.д. журналіста", - повідомила вона.

Народний депутат "Самопомочі" Вікторія Войціцька привітала це рішення суду:

"Розкриття джерел підриває довіру до журналіста. Його можна порівняти з розкриттям адвокатської або лікарської таємниці", - пише вона в Facebook

Суд першої інстанції витратив всього 4 хвилини на ознайомлення з 50 сторінками слідства і написання 3 сторінок рішення.

Також, в ЄС заявили, що рішення Печерського районного суду про надання Генпрокуратурі доступу до електронних файлів та іншої переписки журналіста видання "Новое время" Івана Верстюка суперечить принципу свободи преси.

Нагадаємо, 4 лютого суддя Печерського районного суду Києва Володимир Карабань окремою постановою надав Генеральній прокуратурі доступ до внутрішніх документів редакції "Новое время" і до всіх матеріалів, які надсилав на електронні адреси видання журналіст Іван Верстюк. 13 лютого слідчий ГПУ вручив цю постанову редакції.

У свою чергу, у Генпрокуратурі пояснили, що доступ до внутрішніх документів редакції видання "Новое время" потрібний через "розголошення матеріалів досудового розслідування".