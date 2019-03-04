Суд закрив справу щодо незаконного збагачення Омеляна та зняв арешт з його майна

Солом’янський райсуд Києва закрив справу проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна в частині незаконного збагачення, а також зняв арешт з його майна.

Водночас обвинувачення проти Омеляна щодо недостовірного декларування залишаються в силі.

"Справа закрита в частині незаконного збагачення і знято арешт майна. У частині можливого недостовірного декларування справа буде розглядатися в судовому процесі, ми впевнені у власній правоті. Про це саме йшлося з міністром транспорту Румунії в Бухаресті минулого тижня. Пан Кук був змушений піти з посади через сфабриковані політичні звинувачень антикорупційного бюро Румунії в 2017 році, відстояв своє чесне ім`я у всіх судах і позаминулого тижня повернувся на свою посаду міністра транспорту", - сказала Томко, інформує "Громадське".

Нагадаємо, 13 вересня міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну вручили підозру. За інформацією слідства, він за час перебування на державній службі (з січня 2000 року до 26 квітня 2018 року) отримав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як його витрати лише за 7 років склали щонайменше 3,45 млн. Також, за даними слідства, міністр вніс неправдиву інформацію до декларації щодо вартості його авто Volvo S80 2007 року випуску, придбаного у 2016 році.