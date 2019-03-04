Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Суд закрив справу щодо незаконного збагачення Омеляна та зняв арешт з його майна

Обвинувачення проти Омеляна щодо недостовірного декларування залишаються в силі
Солом’янський райсуд Києва закрив справу проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна в частині незаконного збагачення, а також зняв арешт з його майна.
Суд закрив справу щодо незаконного збагачення Омеляна та зняв арешт з його майна Фото: mtu.gov.ua

Водночас обвинувачення проти Омеляна щодо недостовірного декларування залишаються в силі.

"Справа закрита в частині незаконного збагачення і знято арешт майна. У частині можливого недостовірного декларування справа буде розглядатися в судовому процесі, ми впевнені у власній правоті. Про це саме йшлося з міністром транспорту Румунії в Бухаресті минулого тижня. Пан Кук був змушений піти з посади через сфабриковані політичні звинувачень антикорупційного бюро Румунії в 2017 році, відстояв своє чесне ім`я у всіх судах і позаминулого тижня повернувся на свою посаду міністра транспорту", - сказала Томко, інформує "Громадське".

Нагадаємо, 13 вересня міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну вручили підозру. За інформацією слідства, він за час перебування на державній службі (з січня 2000 року до 26 квітня 2018 року) отримав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як його витрати лише за 7 років склали щонайменше 3,45 млн. Також, за даними слідства, міністр вніс неправдиву інформацію до декларації щодо вартості його авто Volvo S80 2007 року випуску, придбаного у 2016 році.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 04 2019 14:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.