Суд замінив 4,5 року в'язниці на 1,5 року умовно для двох нападників на табір ромів у Львові

Пустомитівський районний суд Львівської області визнав винними у хуліганстві двох старшокласників, які минулого року напали на табір ромів у Львові. Однак суд звільнив їх від відбування покарання (по 4,5 року в'язниці) і призначив по 1,5 року умовно.

"У серпні 2019 року Пустомитівський райсуд Львівської області закінчив розглядати справу щодо двох з 14 нападників - Андрія І. та Юрія Г., які навчаються в 11 класі ліцею ім. Івана Пулюя", - повідомляє Zaxid.нет.

В судовому вироку зазначено, що один з хлопців безпосередньо руйнував ромський табір металевою трубою і "виганяв ромів із займаної території", а інший стояв "на шухері". Їх звинувачували в хуліганстві із застосуванням зброї, що карається позбавленням волі від 3 до 7 років.

Андрій І. та Юрій Г. уклали угоду про визнання винуватості з прокурором.

Суддя райсуду Євген Данилів визнав Андрія І. та Юрія Г. винними в хуліганстві і призначив покарання у вигляді 4,5 року в'язниці кожному, проте звільнив їх від відбування цього покарання, призначивши по 1,5 року умовно.

Протягом цього часу вони повинні періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноваженому органу з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Справу про інших 12 нападників, троє з яких звинувачуються в умисному вбивстві, продовжують розглядати в суді.