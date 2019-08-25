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Суд замінив 4,5 року в'язниці на 1,5 року умовно для двох нападників на табір ромів у Львові

У червні минулого року 14 людей розгромили ромське поселення, убивши людину
Пустомитівський районний суд Львівської області визнав винними у хуліганстві двох старшокласників, які минулого року напали на табір ромів у Львові. Однак суд звільнив їх від відбування покарання (по 4,5 року в'язниці) і призначив по 1,5 року умовно.
Суд замінив 4,5 року в Фото: pravda.com.ua

"У серпні 2019 року Пустомитівський райсуд Львівської області закінчив розглядати справу щодо двох з 14 нападників - Андрія І. та Юрія Г., які навчаються в 11 класі ліцею ім. Івана Пулюя", - повідомляє Zaxid.нет.

В судовому вироку зазначено, що один з хлопців безпосередньо руйнував ромський табір металевою трубою і "виганяв ромів із займаної території", а інший стояв "на шухері". Їх звинувачували в хуліганстві із застосуванням зброї, що карається позбавленням волі від 3 до 7 років.

Андрій І. та Юрій Г. уклали угоду про визнання винуватості з прокурором.

Суддя райсуду Євген Данилів визнав Андрія І. та Юрія Г. винними в хуліганстві і призначив покарання у вигляді 4,5 року в'язниці кожному, проте звільнив їх від відбування цього покарання, призначивши по 1,5 року умовно.

Протягом цього часу вони повинні періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноваженому органу з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Справу про інших 12 нападників, троє з яких звинувачуються в умисному вбивстві, продовжують розглядати в суді.

Нагадаємо, що 21 квітня на Лисій горі в Києві розгромили табір ромів. Після оприлюднення відеозапису цієї події, поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або ставлення до релігії) і ч. 2 ст. 296 (хуліганство).

На записах видно, як група молодих людей, деякі з яких у балаклавах, біжить за циганами, кидає в їхній бік камені і розпилює сльозогінний газ.

Голова МВС Арсен Аваков назвав напад "середньовічним варварством". З вимогою розслідувати ситуацію до української влади також зверталася Міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

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25 08 2019 13:28
ТЕГИ: Львів, суд, роми
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