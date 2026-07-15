Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Судді Верховного суду США просять Конгрес додати в їхній бюджет 15 млн доларів на безпеку

15 липня 2026, 09:53
Судді Верховного суду США просять Конгрес додати в їхній бюджет 15 млн доларів на безпеку
Фото: UNSPLASH
Судді отримують погрози через свої важливі політичні рішення.
У новому федеральному бюджеті Верховний суд США просить знайти додаткові 14,6 мільйона доларів на посилення безпекових заходів.
 
Про це пише The Guardian.
 
Судді зазнають тиску та погроз через рішення у резонансних справах. Гостру суспільну реакцію здебільшого викликають роз'яснення, які суд надає щодо суперечливих указів президента США Дональда Трампа.
 
Кампанія із залякування суддів розпочалася ще у 2022 році, коли у засоби масової інформації просочились деталі справи щодо скасування прецедентного права на аборт. Служителі Феміди згадують, що мусили проводити час вдома у куленепробивному жилеті. А біля будинку одного з суддів було затримано потенційного вбивцю зі зброєю.
 
Загалом бюджет Верховного суду США у новому фіскальному році має скласти 228 мільйонів доларів, що свідчить про зростання витрат на 10%. У Конгресі є згода щодо збільшення безпекового фінансування суддів.
СШАсуддібюджет

Останні матеріали

Європа демонструє силу в Україні. В іранському питанні її стратегічна автономія дає збій – New York Times
Політика
Європа демонструє силу в Україні. В іранському питанні її стратегічна автономія дає збій – New York Times
Переклад iPress – 15 липня 2026, 16:24
ФСБ знову дістає стару брехню про бен Ладена. Навіщо російські спецслужби прирівнюють себе до ЦРУ – Андрєй Солдатов й Іріна Бороган
Політика
ФСБ знову дістає стару брехню про бен Ладена. Навіщо російські спецслужби прирівнюють себе до ЦРУ – Андрєй Солдатов й Іріна Бороган
Переклад iPress – 15 липня 2026, 13:24
Зашморг дефіциту. Паливна війна України проти нафтопереробки та логістики росії – Дональд Гілл
Cуспільство
Зашморг дефіциту. Паливна війна України проти нафтопереробки та логістики росії – Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 липня 2026, 10:43
Лицемірство Рубіо краще за нігілізм Трампа. Чому подвійні стандарти все ж підтримують міжнародне право – Андреас Клут
Політика
Лицемірство Рубіо краще за нігілізм Трампа. Чому подвійні стандарти все ж підтримують міжнародне право – Андреас Клут
Переклад iPress – 14 липня 2026, 14:48
путін був взірцем для Сі. Тепер він – молодший партнер – Wall Street Journal
Політика
путін був взірцем для Сі. Тепер він – молодший партнер – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 липня 2026, 12:29
Диспетчерська фронту: пальне, ракети та кабінетна рокіровка. Тижневий огляд – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Диспетчерська фронту: пальне, ракети та кабінетна рокіровка. Тижневий огляд – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 липня 2026, 08:28
Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Політика
Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Переклад iPress – 13 липня 2026, 14:27
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Політика
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2026, 12:50
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється