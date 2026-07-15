Судді Верховного суду США просять Конгрес додати в їхній бюджет 15 млн доларів на безпеку

Судді отримують погрози через свої важливі політичні рішення.

У новому федеральному бюджеті Верховний суд США просить знайти додаткові 14,6 мільйона доларів на посилення безпекових заходів.

Про це пише The Guardian.

Судді зазнають тиску та погроз через рішення у резонансних справах. Гостру суспільну реакцію здебільшого викликають роз'яснення, які суд надає щодо суперечливих указів президента США Дональда Трампа.

Кампанія із залякування суддів розпочалася ще у 2022 році, коли у засоби масової інформації просочились деталі справи щодо скасування прецедентного права на аборт. Служителі Феміди згадують, що мусили проводити час вдома у куленепробивному жилеті. А біля будинку одного з суддів було затримано потенційного вбивцю зі зброєю.

Загалом бюджет Верховного суду США у новому фіскальному році має скласти 228 мільйонів доларів, що свідчить про зростання витрат на 10%. У Конгресі є згода щодо збільшення безпекового фінансування суддів.