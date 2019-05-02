Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Супрун відсторонив той же суддя, який поновив Насірова на посаді. Що відомо про Сергія Каракашьяна?

Зокрема, є питання і щодо статків судді
Сергій Каракашьян виніс ухвалу про забезпечення позову якою заборонив Уляна Супрун виконувати обов’язки голови МОЗ.
Супрун відсторонив той же суддя, який поновив Насірова на посаді. Що відомо про Сергія Каракашьяна? Фото: з відкритих джерел

Менше двох місяців тому суддя у складі колегії ухвалив гучне рішення, яким поновив на посаді звільненого після відкриття кримінального провадження голову Державної фіскальної служби Романа Насірова. Підставою такого рішення у суді тоді назвали недоведення наявності підстав для звільнення, а саме обставин його подвійного громадянства та порушення процедури звільнення.

Журналісти проекту Prosud зазначають, що суддя Каракашьян відомий й іншими рішеннями: наприкінці листопада він визнав незаконним призначення директора НАБУ Артема Ситника.

Сергій Каракашьян також не побачив нічого страшного в "соціальній рекламі" Генерального прокурора Юрія Луценка, яка минулого року звучала з усіх радіоканалів та відмовив у задоволенні позову наших колег Центр Протидії Корупції визнати її незаконною.

Також журналісти повідомляють, що є питання і щодо статків судді: зокрема, у його власності ось такий будиночок в Обухівському районні поблизу Києва. 

Відзначимо, що Окружний адміністративний суд міста Києва це саме той суд, який очолює фігурант численних журналістських розслідувань Павло Вовк, про недоброчесність якого багато говорили під час конкурсу до Верховного Суду, потрапити у який очільник Адмінсуду намагався.


Фото: ProsudInfo

Нагадаємо, що 5 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.  

Суд частково задовольнив прохання депутата Верховної ради Ігоря Мосійчука (Радикальна партія Олега Ляшка) і тимчасово заборонив Супрун здійснювати будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я.

Відзначимо, що в той же час, суд не заборонив їй здійснювати повноваження заступника міністра.

Своє рішення суд мотивував наявністю ознак очевидну протиправність у тимчасове виконання першим заступником міністра охорони здоров'я Супрун повноважень в.о. міністра в строк, що перевищує 1 місяць з моменту наділення особи відповідними повноваженнями, тобто з 27 липня 2016 року. Разом з тим суд постановив, що поза цим терміну перший заступник міністра охорони здоров'я може виконувати виключно ті повноваження, які були йому надані за дорученням міністра.

Суд врахував доводи позивача про те, що в 2015 році Супрун отримала громадянство України, але до сих пір знаходиться й в іноземному громадянстві (громадянство США), в той час як відповідно до Закону України "Про громадянство України" в Україні існує єдине громадянство.

Супрун відсторонена від посади в.о. міністра на час розгляду судом позову Мосійчука, який вимагає встановити факт відсутності у неї повноважень міністра.

Водночас, українське законодавство не забороняє бути в.о. міністра скільки завгодно місяців - це питання взагалі ніяк не регулюється.

Але за законом, члени Кабміну призначаються на посаду парламентом, а не прем'єр-міністром, як сталося у випадку Супрун. У розпорядженні Гройсмана мова йде про те, що виконання обов'язків покладається на неї "тимчасово", але не вказано, скільки саме часу воно може тривати. У Законі "Про центральні органи виконавчої влади" написано, що "Міністерство очолює міністр України, який є членом Кабінету Міністрів України". І ні слова про в.о. Це залишає широке поле для подачі судових позовів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 02 2019 15:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.