Супрун відсторонив той же суддя, який поновив Насірова на посаді. Що відомо про Сергія Каракашьяна?

Сергій Каракашьян виніс ухвалу про забезпечення позову якою заборонив Уляна Супрун виконувати обов’язки голови МОЗ.

Менше двох місяців тому суддя у складі колегії ухвалив гучне рішення, яким поновив на посаді звільненого після відкриття кримінального провадження голову Державної фіскальної служби Романа Насірова. Підставою такого рішення у суді тоді назвали недоведення наявності підстав для звільнення, а саме обставин його подвійного громадянства та порушення процедури звільнення.

Журналісти проекту Prosud зазначають, що суддя Каракашьян відомий й іншими рішеннями: наприкінці листопада він визнав незаконним призначення директора НАБУ Артема Ситника.

Сергій Каракашьян також не побачив нічого страшного в "соціальній рекламі" Генерального прокурора Юрія Луценка, яка минулого року звучала з усіх радіоканалів та відмовив у задоволенні позову наших колег Центр Протидії Корупції визнати її незаконною.

Також журналісти повідомляють, що є питання і щодо статків судді: зокрема, у його власності ось такий будиночок в Обухівському районні поблизу Києва.

Відзначимо, що Окружний адміністративний суд міста Києва це саме той суд, який очолює фігурант численних журналістських розслідувань Павло Вовк, про недоброчесність якого багато говорили під час конкурсу до Верховного Суду, потрапити у який очільник Адмінсуду намагався.



Фото: ProsudInfo

Нагадаємо, що 5 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

Суд частково задовольнив прохання депутата Верховної ради Ігоря Мосійчука (Радикальна партія Олега Ляшка) і тимчасово заборонив Супрун здійснювати будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я. Відзначимо, що в той же час, суд не заборонив їй здійснювати повноваження заступника міністра. Своє рішення суд мотивував наявністю ознак очевидну протиправність у тимчасове виконання першим заступником міністра охорони здоров'я Супрун повноважень в.о. міністра в строк, що перевищує 1 місяць з моменту наділення особи відповідними повноваженнями, тобто з 27 липня 2016 року. Разом з тим суд постановив, що поза цим терміну перший заступник міністра охорони здоров'я може виконувати виключно ті повноваження, які були йому надані за дорученням міністра. Суд врахував доводи позивача про те, що в 2015 році Супрун отримала громадянство України, але до сих пір знаходиться й в іноземному громадянстві (громадянство США), в той час як відповідно до Закону України "Про громадянство України" в Україні існує єдине громадянство. Супрун відсторонена від посади в.о. міністра на час розгляду судом позову Мосійчука, який вимагає встановити факт відсутності у неї повноважень міністра.

Водночас, українське законодавство не забороняє бути в.о. міністра скільки завгодно місяців - це питання взагалі ніяк не регулюється.

Але за законом, члени Кабміну призначаються на посаду парламентом, а не прем'єр-міністром, як сталося у випадку Супрун. У розпорядженні Гройсмана мова йде про те, що виконання обов'язків покладається на неї "тимчасово", але не вказано, скільки саме часу воно може тривати. У Законі "Про центральні органи виконавчої влади" написано, що "Міністерство очолює міністр України, який є членом Кабінету Міністрів України". І ні слова про в.о. Це залишає широке поле для подачі судових позовів.