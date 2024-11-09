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ПОЛІТИКА

Суддя відклав розгляд справи Трампа про втручання у вибори на тлі його планів повернення

09 листопада 2024, 18:44
Суддя відклав розгляд справи Трампа про втручання у вибори на тлі його планів повернення
Фото: Yahoo Finanzas
Прокурори намагаються впоратися з "безпрецедентною обставиною" його майбутнього повернення до Білого дому.

Американський суддя відклав терміни розгляду справи про підрив виборів 2020 року новообраним президентом Дональдом Трампом. Прокурори намагаються впоратися з "безпрецедентною обставиною" його майбутнього повернення до Білого дому.

Про це повідомляє Reuters.

Окружний суддя США Таня Чуткан в п'ятницю, 8 листопада, у Вашингтоні задовольнила прохання спеціального радника Джека Сміта, що веде кримінальну справу, відкласти дедлайни, згідно з постановою суду, доки вони зважують її майбутнє.

Прокурори зазначили, що затримка була необхідна, "щоб дати уряду час оцінити цю безпрецедентну обставину та визначити відповідний курс у майбутньому відповідно до політики Міністерства юстиції".

Знайоме з цим питанням джерело зазначило, що Міністерство юстиції обговорює, як згорнути справу, адже Трамп готується знову очолити Білий дім. Згідно із заснованою у 1970-х роках політикою відомства, чинний президент не може бути об'єктом кримінального переслідування.

Адвокати Трампа мали відповісти до 21 листопада на аргумент Сміта про те, що справа може бути продовжена після рішення Верховного суду США, яке надає колишнім президентам широкий імунітет від судового переслідування за офіційні дії, вчинені під час перебування на посаді.

Сміт сказав, що прокурори поінформують суддю до 2 грудня про те, як вони діятимуть далі.

За даними слідства, у 2020 році Дональд Трамп програв президентські вибори своєму опоненту Джо Байдену. Однак політик почав виголошувати неправдиві обвинувачення у фальсифікації виборів і намагався таким чином залишитися при владі. А прокурори та його радники намагалися посіяти хаос у підрахунку голосів.

Усе це призвело до штурму Капітолію прихильниками Трампа 6 січня 2021 року після його агресивної промови.

Минулого року Трамп не визнав себе винним за чотирма кримінальними звинуваченнями, в яких республіканця звинувачували у змові з метою перешкоджання збору та підрахунку голосів після його поразки на виборах 2020 року від демократа Джо Байдена.

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