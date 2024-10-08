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ПОЛІТИКА

Судно з небезпечним вантажем з росії застрягло через відмови країн прийняти його – NYT

08 жовтня 2024, 09:46
Судно з небезпечним вантажем з росії застрягло через відмови країн прийняти його – NYT
У ЄС припускають можливість російської диверсії.

Судно Ruby під прапором Мальти, яке перевозить 20 000 тонн аміачної селітри з росії, вже кілька тижнів не може знайти порт для швартування через побоювання потенційного вибуху на борту.

За інформацією The New York Times, жодна країна не погодилася прийняти судно з огляду на небезпечний вантаж.

Судно, яке вийшло з російського порту Кандалакша в серпні, отримало пошкодження незабаром після відправлення, коли сіло на мілину, тому подальший шлях до Африки був перерваний. Екіпаж вирішив прямувати до Норвегії, де судно оглянули. Інспектори виявили пошкодження керма, гребного гвинта та тріщини в корпусі. Судно відправили на ремонт під наглядом буксира, однак план ремонту в Литві зазнав невдачі. Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що країна не дозволить судну увійти в порт Клайпеди. Очільник литовського МЗС Габріеліус Ландсбергіс додав, що попри відсутність доказів злочинних намірів стосовно судна, Литва «не може дозволити собі бути беззахисною в будь-яких контактах із росією».

Ситуація ускладнилася, коли судно, незважаючи на прапор Мальти та мальтійське походження власників, не змогло пришвартуватися в портах Мальти через небажання країни прийняти вибухонебезпечний вантаж. Подібну позицію зайняла і Велика Британія, де колишній посол Литви Ейтвідас Баярунас публічно висловив занепокоєння, назвавши судно «плаваючою мегабомбою» і припустивши можливість російської диверсії.

Наразі Ruby знаходиться поблизу берегів Великої Британії, очікуючи на рішення від британської влади. Екіпаж запитав дозвіл на перевантаження аміачної селітри на інше судно для безпечного продовження ремонту. Країни побоюються повторення трагедії 2020 року, коли вибух у порту Бейрута в Лівані, спричинений аміачною селітрою, забрав життя майже 200 людей.

"Ситуація із судном Ruby підкреслює зростаючу недовіру до суден, пов'язаних із росією, що виникла на тлі війни в Україні, коли уряди країн посилюють контроль за судноплавством і портовою інфраструктурою через можливі загрози диверсій", – підсумували журналісти.

санкціїсуднодиверсіяросія загроза

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