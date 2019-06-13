Судова експертиза встановила, що композитор Івасюк не міг сам накласти на себе руки

Імітувати підготовку до повішення не змогла навіть підготовлена людина в хорошій фізичній формі

Судова експертиза встановила, що відомий український композитор Володимир Івасюк, якого знайшли повішеним у лісі, не міг це зробити самостійно.

"Прокуратура Львівської області до нас звернулася з відповідною постановою про проведення експертизи, яка стосується загибелі відомого композитора Володимира Івасюка, що сталася 18 травня 1979 року. Нам поставили завдання встановити, чи міг він сам накласти на себе руки. Тому ми підібрали відповідні умови (в травні в цьому ж лісі на такому ж дереві) і провели слідчі експерименти", - повідомив голова Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, інформує агентство "УНН".

Експеримент розділили на три етапи: визначити, міг Івасюк самостійно залізти на дерево, зав'язати пасок від плаща й опинитися в петлі; визначити, чи міг він зробити це за допомогою іншої людини; і яка саме допомога при цьому була необхідна.

Для експерименту підібрали спортивного, тренованого чоловіка, схожого за зовнішніми характеристиками на Івасюка. Слідчий експеримент показав, що Івасюк не міг зробити все сам: людина в експерименті, яка підтягується однією рукою, - не змогла зав'язати пояс і залізти в петлю.

Також було проведено слідчий експеримент з використанням підставок, сходів, стільців, які на місці події знайдені не були, але могли там бути.

"Ми провели декілька різних експериментів, які показали, що Івасюк сам опинитися в цій петлі не міг. У нього були помічники - люди, які сприяли в цьому: щоб повіситися за допомогою драбини, додатково потрібно ще дві людини, без сходів або підставки - мінімум троє. Ми це точно встановили, результати експертизи, які ми передаємо в прокуратуру Львівської області для прийняття відповідних процесуальних рішень", - додав Рувін.

Зазначимо, 18 травня 1979 року тіло композитора Володимира Івасюка знайшли у військовій зоні Брюховецького лісу недалеко від Львова повішеним. Слідство висунуло єдину версію - самогубство в результаті тривалого психічного розладу. Справу закрила прокуратура Шевченківського району за відсутністю складу злочину через два місяці - 18 липня 1979 року.

У 2014 році Генпрокуратура поновила розслідування цієї справи.