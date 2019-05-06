Суди поновлюють поліцейських на посаді, бо є протиріччя між трудовим кодексом і нормами атестації, - МВС

"Це наслідок того, що суди приймають такі рішення, і напевно наслідок того, що є певне протиріччя між трудовим законодавством, яке не дозволяє швидко і легко звільняти людей, і тими нормами, які регламентували атестацію в лавах Нацполіції"

Суди поновлюють на посаді поліцейських, які не пройшли атестацію, зокрема через те, що є протиріччя між трудовим законодавством і нормами атестації в Національній поліції.

Близько 800 поліцейських поновилися на посаді після того, як не пройшли переатестацію. Загалом після атестації звільнили понад 3 тисячі правоохоронців, повідомляє "Громадське".

"Це наслідок того, що суди приймають такі рішення, і напевно наслідок того, що є певне протиріччя між трудовим законодавством, яке не дозволяє швидко і легко звільняти людей, і тими нормами, які регламентували атестацію в лавах Нацполіції", - сказав Артем Шевченко.

Він також розповів, що здебільшого рішення суду про поновлення на посаді поліцейських негайні до виконання.

"Суд зобов’язує керівний поліцейський орган його (рішення) виконати, а потім, якщо хочете - оскаржуйте", - пояснив речник МВС.

Шевченко додав, що Нацполіція оскаржує такі рішення, проте конкретну кількість поданих апеляцій він не може назвати.

Раніше обидва підозрюваних у справі про вбивство п'ятирічного Данила Тлявова з Переяслав-Хмельницького були звільнені з органів поліції, але поновилися через суд.

3 червня 5-річний Кирило Тлявов помер у київській лікарні після того, як поліцейські поцілили йому в голову.

Нагадаємо, що у Верховній Раді України почали збір підписів за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.