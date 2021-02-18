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Суди в Криму арештували шістьох кримських татар, підозрюють в участі у "Хізб ут-Тахрі"

В анексованому Криму підконтрольні Росії суди у Сімферополі та Севастополі на два місяці взяли під варту шістьох кримських активістів. Напередодні вночі російські силовики вломились у їхні будинки для обшуку та затримали чоловіків.
Суди в Криму арештували шістьох кримських татар, підозрюють в участі у "Хізб ут-Тахрі" Фото: з вільних джерел

Про це пишуть "Ґрати" з посиланням на ГО "Кримська солідарність" та адвокатів затриманих.

Зокрема, о 4 ранку 17 лютого російські силовики провели обшуки та затримали кримських татар: Ернеста Ібрагімова, Тимура Ялкабова, Ленура Сейдаметова, Азамата Еюпова, Олега Федорова та Яшара Шихаметова.

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя призначив запобіжний захід першим п'яти підозрюваним, а справу Шихаметова розглядав так званий Ленінський районний суд Севастополя.

Чоловіків підозрюють у приналежності до "Хізб ут-Тахрір" - міжнародна ісламської організації, яка публічно та вільно діє в країнах Європи та в США, але заборонена в Росії.

У "Кримській солідарності" зазначають, що на засідання у "суді" в Сімферополі через нібито епідеміологічну ситуацію не пускали слухачів. Затриманому Тимуру Ялкабову стало погано, довелося викликати швидку допомогу.

Ще двоє затриманих - Олег Федоров і Ернест Ібрагімов - навіть не були у клітці в залі, а сиділи біля свого адвоката.

У Севастополі справу Яшара Шихаметова слухали у закритому режимі. У суді він заявив, що під час обшуку російські силовики підкинули йому три, імовірно, заборонені книги.

Справи "Хізб ут-Тахрір"

Росія активно переслідує учасників ісламської організації "Хізб ут-Тахрір" на території анексованого Криму. Лише у січні за звинуваченням в участі у "Хізб ут-Тахрірі" Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вироки кримським татарам Енверу та Різу Омеровим і Айдеру Джаппарову у 18, 13 і 16 років позбавлення волі відповідно.

У вересні минулого року у Росії засудили ще сімох жителів Криму за справами щодо "Хізб ут-Тахрір". Кожен з них отримав покарання у щонайменше 13 років позбавлення волі.

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18 02 2021 14:11
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