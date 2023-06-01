Сунак і Байден обговорять штучний інтелект після попередження про "ризик вимирання людства" – Politico

Британський прем'єр запевняє, що світові лідери докладно вивчають усі ризики, щоб їх не допустити.

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак обговорять штучний інтелект і пов'язані з ним ризики під час зустрічі у Вашингтоні наступного тижня.

Про це повідомляє Politico.

Сунак повідомив про це після того, як кілька провідних діячів індустрії штучного інтелекту опублікували у вівторок листа, в якому йдеться, що технологія має бути визнана "ризиком вимирання" людства, порівняним з "пандеміями та ядерною війною".

"Люди будуть стурбовані повідомленнями про те, що ШІ становить екзистенційний ризик, подібний до пандемій або ядерних війн - я хочу їх заспокоїти, що уряд дуже уважно вивчає це питання", - сказав Сунак.

Посилаючись на свою зустріч з главами OpenAI, Google DeepMind та Anthropic минулого тижня, а також на нещодавні обговорення ШІ на G7, Сунак сказав, що Велика Британія "може відігравати провідну роль, тому що зрештою ми зможемо впоратися з цією проблемою і вирішити її, тільки якщо працюватимемо разом не лише з компаніями, а й з країнами всього світу”.

Один із урядовців підтвердив, що вони сподіваються побачити деякі "події" та оголошення за підсумками зустрічі у Вашингтоні. Однак другий чиновник сказав, що поки що неясно, що може статися в результаті цих переговорів.

Коментарі прем'єр-міністра прозвучали на тлі ширшого посилення риторики уряду Великої Британії щодо ризиків ШІ після публікації наприкінці березня "інноваційної" "Білої книги з ШІ".

Поїздка Сунака до Вашингтона відбулася після зустрічі Ради ЄС-США з торгівлі та технологій у Швеції цього тижня, де високопосадовці з Брюсселя та Вашингтона обговорювали питання ШІ.

Як повідомляють у Білому домі, крім ШІ, Сунак та Байден обговорять війну в Україні, енергетику та зміну клімату, торгівлю та Північну Ірландію.

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