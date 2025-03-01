Суперечка Зеленського з Трампом показує межі впливу західних союзників на президента США – AP

Тижні виснажливої дипломатії завершилися невдало.

Суперечка президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті у п'ятницю, 28 лютого, викрила межі можливостей союзників Америки у спробах вплинути на наміри Трампа швидко покласти край російському вторгненню в Україну, навіть якщо умови припинення війни не влаштовуватимуть Київ.

Про це пише AP.

Це також продемонструвало, що Трамп рішуче налаштований переорієнтувати зовнішньополітичні пріоритети Штатів на свій порядок денний “Америка понад усе” у спосіб, який виходить далеко за межі його бурхливого першого терміну в Білому домі.

"Раптовий вибух" між Трампом і Зеленським став найжорсткішою публічною суперечкою між світовими лідерами в Овальному кабінеті за всю історію.

Ця зустріч поставила під загрозу майбутнє американсько-українських відносин і здатність Києва захистити себе на тлі вторгнення рф.

Такий приголомшливий епізод завершив тиждень здебільшого марних зусиль союзників США, які намагалися "замаскувати" розбіжності між Вашингтоном і Києвом та відвернути Трампа від його загравань із москвою.

У понеділок, 24 лютого, президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з Трампом, щоб закласти основу для можливих миротворчих сил під проводом Європи в Україні, спрямованих на стримування майбутньої російської агресії, а також, щоб заохотити президента США бути більш скептичним у ставленні до російського диктатора владіміра путіна.

Але навіть тоді, коли Трамп і Макрон проводили переговори, США "розійшлися" в думках зі своїми європейськими союзниками в ООН, відмовляючись критикувати росію за вторгнення в резолюції до третьої річниці повномасштабної війни рф проти України.

У четвер, 27 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідав Вашингтон і звернувся до Трампа з проханням про американську підтримку для європейських країн, які готові допомогти підтримувати безпеку для України. По суті, він шукав гарантії того, що в разі досягнення мирної угоди рф не відновить бойові дії в майбутньому. Стармер привіз до Вашингтона лестощі й запрошення на візит до Британії від короля, щоб пом'якшити "вимоги".

Здавалося б, цей підхід спрацював, оскільки Трамп почав говорити про Україну більш примирливим тоном, назвавши підтримку Києва з боку Америки проти російського вторгнення “гідним вчинком” і відкинувши будь-які спогади про те, що називав українського лідера “диктатором”.

Але Трамп також відмахнувся від минулих порушень путіним дипломатичних обіцянок, стверджуючи, що це відбувалося за інших американських президентів, і заявивши, що російський диктатор ніколи не порушував своїх зобов'язань перед ним.

Трамп був зосереджений на забезпеченні фінансової вигоди у видобутку критично важливих корисних копалин в Україні. Тим часом Зеленський хотів більшого, ніж просто розпливчасті обіцянки Вашингтона й наполягав на конкретніших гарантіях безпеки.

Суперечка стала черговим прикладом зухвалих кроків Трампа, спрямованих на зміну давніх американських політичних позицій у перші шість тижнів його перебування на посаді президента, що віщує ще більшу невизначеність для давніх союзників і партнерів США, які вже відчувають тиск з боку нового глави Білого дому.

Нагадаємо, суперечка між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, яка сталася під час зустрічі 28 лютого в Овальному кабінеті, викликала різку реакцію світових ЗМІ. Подія, що закінчилася скандалом, була охарактеризована як історичний момент, який може вплинути на майбутнє України, її відносини з США та міжнародну політику загалом.